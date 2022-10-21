Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri kura çekimi sonrası belli oldu. Galatasaray; Yeşilyurt Ofspor ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyespor oldu. 4. tur maçları tek maç eleme usulüne 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Maçlar seri başı olan takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün Riva'da gerçekleştirildi. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil oldu. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Maçlar seri başı olan takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.
İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Alanyaspor - Sakaryaspor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Fatih Karagümrük - Kırşehirspor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
GALATASARAY - Ofspor
Göztepe - Bucaspor
Samsunspor - Adanaspor
Antalyaspor - Pendikspor
Ümraniyespor - Efeler 09
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Altınordu - Bodrumspor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
BEŞİKTAŞ - Serik Belediyespor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare
Eyüpspor - Düzcespor
Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Erzurum FK - Erokspor
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Maçlar seri başı olan takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.
İŞTE 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Alanyaspor - Sakaryaspor
İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Bulvarspor
Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor
Fatih Karagümrük - Kırşehirspor
Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
Giresunspor - Ankaraspor
Ankaragücü - Amed Sportif Faaliyetler
GALATASARAY - Ofspor
Göztepe - Bucaspor
Samsunspor - Adanaspor
Antalyaspor - Pendikspor
Ümraniyespor - Efeler 09
Denizlispor - Şanlıurfaspor
Manisa FK - 23 Elazığ FK
Tuzlaspor - Isparta 32 Spor
Altınordu - Bodrumspor
Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
Boluspor - Tarsus İdmanyurdu
BEŞİKTAŞ - Serik Belediyespor
Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare
Eyüpspor - Düzcespor
Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK
Kayserispor - Sivas Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Uşakspor
Erzurum FK - Erokspor
Çaykur Rizespor - Kırklarelispor