Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri kura çekimi sonrası belli oldu. Galatasaray; Yeşilyurt Ofspor ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi ise Serik Belediyespor oldu. 4. tur maçları tek maç eleme usulüne 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Maçlar seri başı olan takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, bugün Riva'da gerçekleştirildi. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 3. turu geçen takımlara ek olarak, Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor gibi takımlar da kuraya dahil oldu. Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe , Başakşehir ve Trabzonspor ise kupaya 5. turdan katılacak.Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne 8-9-10 Kasım tarihlerinde oynanacak. Maçlar seri başı olan takımların ev sahipliğinde gerçekleşecek.Alanyaspor - Sakaryasporİstanbulspor - Etimesgut BelediyesporAnkara Keçiörengücü - BulvarsporAdana Demirspor - Nazilli BelediyesporFatih Karagümrük - KırşehirsporGaziantep FK - Belediye KütahyasporGiresunspor - AnkarasporAnkaragücü - Amed Sportif FaaliyetlerGöztepe - BucasporSamsunspor - AdanasporAntalyaspor - PendiksporÜmraniyespor - Efeler 09Denizlispor - ŞanlıurfasporManisa FK - 23 Elazığ FKTuzlaspor - Isparta 32 SporAltınordu - BodrumsporBandırmaspor - Karacabey Belediye SporBoluspor - Tarsus İdmanyurduGençlerbirliği - Bayburt Özel İdareEyüpspor - DüzcesporKasımpaşa - 1461 Trabzon FKKayserispor - Sivas BelediyesporYeni Malatyaspor - UşaksporErzurum FK - EroksporÇaykur Rizespor - Kırklarelispor