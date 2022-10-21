Yunan spikerin yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii adımları arasında yer alanfüzesiyle ilgili Yunanistan'ı korku sardı.ROKETSAN tarafından üretilen, geçtiğimiz günlerde Rize'de havalimanından Sinop açıklarına fırlatılarak test edildi.Teste dair detaylar da ABD merkezli Bloomberg tarafından incelenerek dünya kamuoyuyla paylaşıldı.Bloomberg'in haberi sonrası Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.Geçtiğimiz günlerde bir Yunan televizyon kanalındaroketinin menzili gösterilmiş ve tüm Yunanistan'ı kapsadığına dikkat çekilmişti.Bugün tekrardan bir Yunan televizyonunda,roketi gündem oldu. Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi.Paliouras, haber sunucusununsorusuyla karşılaştı.Yunan Askeri Analist Paliouras ise,diye konuştu.