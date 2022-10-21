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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organlarından birine katılarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirası atmıştı. Korur Fincancı'nın kara propagandası sonrası soruşturma başlatılmıştı. Fincancı, yaptığı yeni bir açıklamada ise pişkin ifadelerde bulunarak, adeta kıvırdı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
Ekleme: 21.10.2022 - 20:01 Güncelleme: 21.10.2022 - 20:11 / Editör: Ozge Selin
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya attığı iftira sonrası vatandaşlar ve siyasilerden peş peşe tepkiler gelirken, Fincancı pişkin sözlerine yenisini ekledi. Şebnem Korur Fincancı, 'Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben.' diyerek adeta alay edercesine konuştu.

Şebnem Korur Fincancı şu sözleri kullandı:

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı

PİŞKİN SÖZLER: ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM!

'Bunu da eleştirmek isterim. Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum.

Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine.'

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı

SKANDAL SÖZLERE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından açıldı.
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