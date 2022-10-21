Sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli, eş zamanlı baskınla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.