Sosyal medyadan PKK propagandasına 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.