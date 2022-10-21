Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti . Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti . Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın durumunun iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.Çelik'in o açıklamasıGeçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz.