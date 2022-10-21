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Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın "Muhtarların Ankara'ya gelmek için bin lira aldığı" ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Muhtarların Ankara'ya gelmeleri için valilerden baskı gördüğü" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”
Ekleme: 21.10.2022 - 10:55 Güncelleme: 21.10.2022 - 10:56 / Editör: Ozge Selin
Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk dün muhtarlar evinde yaptığı açıklama da HDP ve CHP 'den gelen iddiaların "kesinlikle yalan" olduğunu ifade etti. Aktürk,"19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Ankara'ya gelen 20 bin muhtar arkadaşımız, Yüce Meclis çatısı altında HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş ve CHP Milletvekili Özgür Özel'in iftiraları karşı karşıya kalmıştır. Bu iki milletvekilinin çirkin yalanı ile zan altında bırakılmaya çalışılmıştır.

Bilinmelidir ki 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya geldik. Sabah erken saatte Anıtkabir'e giderek Atamızın huzuruna çıktık. Ardından İçişleri Bakanlığımızca tüm Türkiye'deki muhtar arkadaşlarımızın faydalanabilmesi için Ankara'da yaptırılan ilk Muhtarlar Evimizin açılışı ve 30 büyükşehirde yapılacak olan 100 muhtarlık hizmet binamızın temel atma törenine katıldık. Öncelikle bu ve daha birçok hizmetleri için, Sayın Cumhurbaşkanız'a müteşekkiriz" dedi.

KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR

Aktürk, "HDP milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için bin lira aldığımızı, CHP'li Özgür Özel'in de Valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır olduğunu belirterek, "Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Buraya gelen tüm muhtarlarımıza atılan bu iftirayı asla kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz. Kötü söz sahibine aittir." diye konuştu.

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