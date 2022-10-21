MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı 20 Ekim 2022?

MasterChef Türkiye'de heyecan katalanarak devam ediyor. Yeni haftanın ikinci takım oyunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yarışmacılarından, Alman mutfağına has yemekler yapmalarını istedi. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 20 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye son bölümden öne çıkan ayrıntılar...MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Alman mutfağına özgü Camembert peyniri soslu ile pretzel, Peynirli Alman eriştesi, Sauerkraut ve hardal sos ile Frankfurter sosisi, Mantar soslu avcı şinitzel patates salatası ile Kara orman pastası yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi mavi takım oldu.MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Metin oldu.MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?Dokunulmazlığın sahibi Metin 3. eleme adayı olarak Atike'yi seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Fatma Nur oldu.MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?Büşra (Takım kaptanı)GamzeTayfunGörkemBurak KayaSerpilayAyazBurakTolga (Takım kaptanı)MetinYağızAtikeKıvançBarışFatma Nur