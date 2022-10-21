  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı 20 Ekim 2022?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Jüri üyeleri yarışmacılardan Alman mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Programı yakından takip eden izleyiciler, takım oyununu kimin kazandığını araştırmaya başladı. İşte MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları...

Ekleme: 21.10.2022 - 00:53 Güncelleme: 21.10.2022 - 00:58 / Editör: Ozge Selin
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı 20 Ekim 2022?
MasterChef Türkiye'de heyecan katalanarak devam ediyor. Yeni haftanın ikinci takım oyunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, MasterChef yarışmacılarından, Alman mutfağına has yemekler yapmalarını istedi. Peki MasterChef takım oyununu kim kazandı? 20 Ekim 2022 MasterChef dokunulmazlığın sahibi kim oldu, eleme adayları belli oldu mu? İşte MasterChef Türkiye son bölümden öne çıkan ayrıntılar...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ikinci kez karşı karşıya. Jüri üyeleri yarışmacılardan, Alman mutfağına özgü Camembert peyniri soslu ile pretzel, Peynirli Alman eriştesi, Sauerkraut ve hardal sos ile Frankfurter sosisi, Mantar soslu avcı şinitzel patates salatası ile Kara orman pastası yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda haftanın ikinci takım oyununun galibi mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Metin oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığın sahibi Metin 3. eleme adayı olarak Atike'yi seçti. 4. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Fatma Nur oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım
Büşra (Takım kaptanı)
Gamze
Tayfun
Görkem
Burak Kaya
Serpilay
Ayaz
Burak

Kırmızı Takım
Tolga (Takım kaptanı)
Metin
Yağız
Atike
Kıvanç
Barış
Fatma Nur

TBMM'de 'vicdansız' kavgası! HDP'li Gergerlioğlu'nun konuşmasına AK Parti ve MHP'den tepki...
Binali Yıldırım kaza geçirdi: Hayati tehlike durumu yok
İçişleri Bakanı Soylu'dan Şebnem Korur Fincancı'nın iftiralarına sert tepki
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan canlı yayında önemli açıklamalar! 'Teröre destek verenlerle olamam'
Gazi Turgut operasyonunda 654 gözaltı
Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit etti
Adaylığa hazırlanan Akşener'den İmamoğlu ile sır görüşme...
Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!
Rusya'da seferberlik hareketliliği: Putin bizzat denetledi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: PKK ne zaman 'zordayız' dese birileri el uzatıp ekmeğine yağ sürüyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kılıçdaroğlu kayıp sekiz saatte görüşmeler yaptı
İngiliz basını yazdı: Boris Johnson aday olacak mı?
AK Partili isim paylaştı: Dünyada aynı anda en çok proje durdurulan şehir İstanbul
Cemevleri ile ilgili yasa TBMM Başkanlığına sunuldu...
İçişleri Bakanlığı: Cudi'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den ortak açıklama: Türkiye dünyada önemli bir güç merkezidir
Elon Musk'tan sosyal medyayı sallayan SİHA açıklaması!
Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Soylu duyurdu: Şehit Kürşat Sert'in intikamı alındı
O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

O illere gök gürültülü sağanak yağış uyarısı...

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak! İşte o ilçe ve mahalleler

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Bakan Kirişci: Çiftçilerimize yönelik destek ödemelerini öne çektik

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

Evini arkadaşına kiraladı yıllar sonra gittiğinde hayatının şokunu yaşadı

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.