Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı

Gazeteler birbirinden çarpıcı manşetlerle çıktı, 'Marul kazandı' dünya çapında ses getirdi. Haberlerde yeni başbakanın kim olabileceği yönünde tahminler de yer alırken, Daily Telegraph "At pazarlığı ve arkadan vurmalarla dolu üç gün bizi bekliyor" diye yazdı.

İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss'ın istifası bugünkü gazetelerin manşetindeydi. Guardian 'Acı son' başlığını tercih ettiği birinci sayfasında, Truss'ın selefi Boris Johnson'ın tekrar başbakan olmaya çalışabileceğini yazdı.Gazete ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin aralarında yeni başbakan seçip durduğu bu kaotik dönemi sonlandırmak için erken seçime gidilmesi çağrısını da aktardı.Guardian'a göre başbakanlığa aday olabilecek diğer isimler ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Muhafazakar Parti'nin Meclis Grup Başkanı Penny Mordaunt.Gazetenin Avrupa Muhabiri Jon Henley, Avrupa basınında 'İngiltere'deki siyasi çılgınlığın nedeni olarak' Brexit'in gösterildiğini belirtti. Financial Times gazetesi Truss'ın 'yıkım getiren ekonomi politikaları ve anketlerde Muhafazakar Parti'nin oy oranındaki büyük düşüşle hatırlanacağını' yazdı. Gazeteye göre partinin üst düzey isimleri önceki akşam Truss'a istifa etmesi gerektiğini söyledi. Financial Times, Sunak'ın favori gösterilmesine karşın, Johnson'ın düşüşünde oynadığı rol nedeniyle, kutuplaşmış Muhafazakar Parti'de geniş destek bulamayabileceğini aktardı.Sunak başbakan olursa, bu görevi ilk defa beyaz olmayan bir kişi üstlenecek. Gazete, yazın başbakanlık yarışını Truss'a kaybeden Sunak'ın, borçlanarak vergileri azaltma politikasının Truss'ın sonunu getireceğini doğru tahmin ettiğini de yazdı. Financial Times'ın başyazısında ise 'Truss'ın istifasının ardından İngiltere halkı bir genel seçimi hak ediyor' ifadeleri yer aldı.Ücretsiz dağıtılan Metro gazetesi “Ülkenin en kötü başbakanı” manşetiyle çıktı. Gazete Truss'ın yalnızca en kısa süre görev yapan değil aynı zamanda en kaotik döneme de imza atan başbakan olduğunu yazdı. Metro Truss'ın istifasının, “Ben istifa edip giden türden değil, kalıp mücadele eden türden biriyim” sözünden 24 saat sonra geldiğine dikkat çekti. Gazete, bahis şirketlerinin en olası gördüğü başbakanın Rishi Sunak olduğunu fakat Boris Johnson'ın da şansını deneyebileceğini yazdı.Daily Telegraph gazetesi Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti'nin milletvekillere “Partinin seçimde hezimete uğramasını önleyebilirim” dediğini manşetinden duyurdu. Gazetenin politika editörü Ben Riley-Smith'e göre Boris Johnson, aday olabilmek için Rishi Sunak'a da zeytin dalı uzatarak desteğini istiyor. Johnson'ın kabinesinde maliye bakanı olarak görev alan Sunak'ın istifası, Johnson'ın düşüşüne giden süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştu. Başbakanlığa aday olabilmek için önce Muhafazakar Parti'nin 360 milletvekilinin en az 100'ünün desteğini almak gerekeceğini hatırlatan Riley-Smith, kısa süre önce büyük bir destek kaybı yaşayan Johnson'ın bunu başaramayabileceğini yazdı.İngiltere'de Winston Churchill'den bu yana başbakanlık koltuğunu terk ettikten sonra geri dönebilen tek kişi Harold Wilson olmuştu. Wilson, 1964-1970 ve 1974-1976 yılları arasında iki dönem görev yaptı. Gazeteye göre şu ana kadar Sunak 29, Johnson 24 ve Penny Mordaunt 11 vekilin desteğini almayı başardı. Daily Telegraph'ın başyazısında, Truss'ın altı yılda istifa eden dördüncü Muhafazakar Partili başbakan olduğu hatırlatıldı ve Truss gitmiş olsa da yerine gelecek başbakanı zorlu bir ekonomik tablonun beklediği vurgulandı.Geçen hafta “Bakalım bu marul mu daha uzun dayanacak, Başbakan Truss mı?” paylaşımıyla bir marulu canlı yayınlamaya başlayan Daily Star gazetesi, “Marul kazandı” manşetiyle basıldı. 'Tarihi hatıra baskısı' notunu düşen gazete “Siyasi hararet Liz'e tazeliğini kaybettirdi, zafer marulun oldu” dedi. i gazetesi yeni başbakanın haftaya Cuma seçileceğini ve böylece ülkede yedi haftada üç başbakan görülmüş olacağını vurguladı. Gazete, İngiltere'nin yeni başbakanı olmak isteyen kişinin Pazartesi 14:00'e kadar Muhafazakar Parti'de 100 milletvekilinin desteğini almak zorunda olduğunu belirtti. Daily Mail gazetesinin manşetinde “Boris Rishi'ye karşı: Muhafazakarların kalbini kazanma yarışı” başlığı vardı. Adı geçen iki siyasetçi de henüz bir adaylık açıklaması yapmadı. Fakat medyada da, bahis şirketlerinde de bu ikilinin adı önde geliyor. Gazete Truss'ın görevdeki 44 gününü “felaket” olarak niteledi. Daily Mirror gazetesinin birinci sayfası, büyük puntolarla “Genel seçim şimdi” manşetiyle kaplıydı.