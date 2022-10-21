  • USD: 18,57 - 18,61
  • EURO: 18,12 - 18,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İtalya'da aşırı sağcı Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu: İlkleri beraberinde getiriyor...

İtalya'da, 25 Eylül'deki seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisinin (FdI) lideri Giorgia Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu.

Ekleme: 21.10.2022 - 22:11 Güncelleme: 21.10.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
İtalya'da aşırı sağcı Meloni, sağ koalisyon hükümetini kurdu: İlkleri beraberinde getiriyor...
Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoda temsil edilen partilerle dün ve bugün yürüttüğü siyasi istişarelerin ardından parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu bulunan sağ ittifakın lideri Giorgia Meloni'yi akşam üstü cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye davet etti.

Mattarella, 1 saatten fazla görüştüğü Meloni'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi. Görevi kabul eden Meloni, kabine listesini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu ve onay aldı.

Giorgia Meloni, yeni kabine listesini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Meloni, sağ ittifak içinde ortaklık yaptığı partilerden Forza Italianın başkan yardımcısı Antonio Tajani'yi Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerine getirdi. Tajani, 2017-2019 döneminde Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yapmıştı.

Bir diğer ortak Lig Partisinin lideri lideri Matteo Salvini de Başbakan Yardımcılığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevlerine atandı.

Savunma Bakanlığına FdI'den Guido Crosetto, Adalet Bakanlığına eski yargıç ve FdI'den Carlo Nordio, İçişleri Bakanlığına eski Roma Valisi Matteo Piantedosi getirildi.

Ekonomi Bakanlığına Mario Draghi hükümetinde Ekonomik Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten Lig Partili Giancarlo Giorgetti, Ekonomik Kalkınma Bakanlığına da FdI'den Adolfo Urso getirildi.

Meloni, yeni kabinesini açıkladıktan sonra Cumhurbaşkanı Mattarella da kısa bir basın açıklaması yaparak, görevi yarın devredecek önceki hükümet ve başbakan Mario Draghi'ye teşekkür etti, yarın yemin ederek göreve başlayacak yeni hükümete başarılar diledi.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR YARIN YEMİN EDECEK

Meloni ve kabine üyeleri için yarın sabah Quirinale Sarayı'nda yemin töreni düzenlenecek. Yemin töreniyle birlikte Meloni hükümeti resmen göreve başlayacak.

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin ilk işi ise gelecek hafta içinde parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde güvenoyu aramak olacak.

MELONİ'NİN BAŞBAKANLIĞI 'İLK'LERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

45 yaşındaki Giorgia Meloni, İtalya'da ilk kadın başbakan olarak tarihe geçecek.

Meloni, ülkede 2008 yılındaki erken seçimleri kazanarak Başbakan olan Silvio Berlusconi'den bu yana seçim kazanarak başbakanlığa gelen ilk isim olmasının yanı sıra ülkede 1922-1943 döneminde iktidarda kalan faşist diktatör Benito Mussolini'den bu yana iktidara gelen ilk aşırı sağcı başbakan olacak.

Bu arada, faşist diktatöre sempatiyle baktığını gizlemeyen Meloni'nin ekimde başbakanlığı üstlenecek olması Mussolini'nin tarihi Roma Yürüyüşü'nden tam 100 yıl sonraya denk gelmesi itibarıyla ilginç bir tesadüf oluşturdu. Mussolini, 27-31 Ekim 1922'de 'Kara Gömlekliler' olarak anılan faşist grupla Roma'ya yürümüş ve iktidarı ele geçirmişti.

Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret...
Bakan Çavuşoğlu: BM, yeni sorunlara maalesef cevap veremiyor
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'de yatırımlar artarak devam ediyor
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Oğlum milli cepheye geçtiği için çok gururlandım
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Latif Şimşek’i darp eden DP Milletvekili Enginyurt hakkında fezleke
Başkan Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı’nda konuşuyor.
Altılı masa canlı yayında birbirine düştü: İnsanlar 'PKK savunucularıyla mı yürüyorsunuz' diyor buna müsaade etmem
MHP'den TTB Başkanı Fincancı'ya tepki: Kandilin şubesi gibi çalışıyor
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
Hollanda medyası gerçeği Avrupa'nın yüzüne vurdu: Yunanistan ihlallerini gizlemek için Türkiye'yi suçluyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 2023 bütçemizle yeni yükseliş destanları yazacağız
Huggy Wuggy oyuncağı çocukları olumsuz etkiliyor
Amasra'da maden faciası: Metan gazı verileri ortaya çıktı
İngiltere'de istifa eden Liz Truss'ın yerine kim geçecek?
Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine ‘kirli su’ cezası
FETÖ'cü Enes Kanter Yunan bayrağından sonra Atina Başpiskoposu'nun eline sarıldı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Tekirdağ’da, CHP'de 19 istifa sonrası il yönetimi düştü
Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu

Başarılarıyla tarihe geçti: Yapay kalp cerrahı Dilek Gürsoy Forbes dergisine kapak oldu