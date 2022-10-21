İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hatay’da PKK terör örgütüne ait 4 adet depoda 3 adet piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 202 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.
PKK'NIN DEPOLARI İMHA EDİLDİ
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla müşterek icra edilen, Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi operasyonu kapsamında, Arsuz ilçesi Kurtbağı mahallesi kırsalında yapılan arazi araması neticesinde 4 depo tespit edildi. Depolar içerisinde; 2 kalaşnikov, 1 M16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 adet savunma tipi el bombası, 1 adet EYP, 202 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.