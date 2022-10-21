  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,19 - 18,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hatay’da PKK terör örgütüne ait 4 adet depoda 3 adet piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 202 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ekleme: 21.10.2022 - 13:46 Güncelleme: 21.10.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
İçişleri: Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK'NIN DEPOLARI İMHA EDİLDİ
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla müşterek icra edilen, Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi operasyonu kapsamında, Arsuz ilçesi Kurtbağı mahallesi kırsalında yapılan arazi araması neticesinde 4 depo tespit edildi. Depolar içerisinde; 2 kalaşnikov, 1 M16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 adet savunma tipi el bombası, 1 adet EYP, 202 kilogram amonyum nitrat ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Liz Truss'ın istifası İngiliz basınında: Ülkenin en kötü başbakanı
Bakan Akar, 'TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiası'na yanıt verdi: Yargı önünde hesap verecekler
Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız
KPSS sonuçları açıklandı
Aliyev'den Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti
Başkan Erdoğan, Azerbaycan dönüşü konuştu! TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Fincancı'nın ihanet diline tepki
Bölücü ve hain terör örgütüne operasyon! Sözde 'savaşçı'ları yakalandı
Yunan spikerin yerli füze 'Tayfun' şaşkınlığı: Türklerde bu teknoloji var mı
Ömer Çelik açıkladı! Binali Yıldırım'ın durumu iyi: Türkiye'ye dönüyor
İBB'de öldüresiye dayak: Ağaç A.Ş. işçisi bölge şefi tarafından hastanelik edildi
Muhtarlar Konfederasyonu başkanı Aktürk: HDP ve CHP’den atılan iftiralar kesinlikle yalandır, bühtandır!”
CHP'den Adana'da ikinci fiyasko! Tamamlanmayan yurdun açılışı yapıldı...
Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
Kılıçdaroğlu'nu tiye alan İYİ Partili Ahmet Erozan çark etti: Sözlerim ona değildi
İBB yönetimi dev projeyi adeta çürümeye terk etti
TBMM'de 'vicdansız' kavgası! HDP'li Gergerlioğlu'nun konuşmasına AK Parti ve MHP'den tepki...
Binali Yıldırım kaza geçirdi: Hayati tehlike durumu yok
İçişleri Bakanı Soylu'dan Şebnem Korur Fincancı'nın iftiralarına sert tepki
Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin düzenleme 1 Kasım'da devreye giriyor

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Instagram'a müzik ekleme özelliği dışında yıllardır beklenen bir özellik daha geliyor!

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.