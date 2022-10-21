İBB'de öldüresiye dayak: Ağaç A.Ş. işçisi bölge şefi tarafından hastanelik edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ağaç A.Ş.’de yaklaşık 2 yıldır çalışan Bilal Atan, sendikal haklarını savunduğu gerekçesiyle bölge şefi Müslim Turgut Özcan ve emrindeki çalışanlar tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Atan'ın iki kulak zarının da patladığı öğrenildi. Atan beyin kanaması riskiyle 3 gün boyunca müşahede altında tutuldu.Atan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Bir sene 8 aydır Ağaç A.Ş. bünyesinde çalışmaktayım. Bir senedir de sendikal haklarımızı savunuyorum. Savunduğum için de müdürlerle ve Müslim Turgut Özcan ile de karşı karşıya geldik. Çalışırken saat 10-11 gibi beni çağırdılar özel olarak. Çavuş geldi 'Yenikapı'dan Müslim Turgut Özcan çağırıyor seni' dedi. Gittim oraya. Tutanak tutulacak diye.Şantiyeye girerken koridorda Satılmış Tekke diye bir tane çavuş vardı. O arkamdan geldi ismin ne diye sordu. Bilal dediğim gibi direkt sol kulağımın arkasından yumruk yapıştırdı. Ben de duvara yapıştım. Sonra art arda ben duvara yapışınca az bir şey yere eğildi. Geldi vurdu vurdu. Beş dakika boyunca bana vurdu. Ben de hiçbir şey yapamadan sadece bağırıyordum yardım çağırıyordum.Ben de hastaneye geldim darp raporu almaya. Beyin kanaması riskim var diye. Üç gündür hastanedeyim. Tek diyeceğim; vazgeçmem yani. Sonuna kadar hukuki yollardan her türlü hakkımı savunacağım."