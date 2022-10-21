FETÖ'cü Enes Kanter Yunan bayrağından sonra Atina Başpiskoposu'nun eline sarıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaşan teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'in Atina Başpiskoposu Yeronimos’u karşılayıp önünde eğildiği görüntüler ortaya çıktı. FETÖ'cü Kanter daha sonra ise Atina Başpiskoposu'nun elinden tutup makam odasına götürdü.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından alçak FETÖ'cülerin kaçış noktalarından Yunanistan'a en büyük destek yine FETÖ'cülerden geldi.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından Yunanistan bayrağına sarıldığı fotoğraflar paylaşan elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, yeni bir görüntüyle gündeme geldi.Görüntülerde FETÖ'cü Kanter'in Atina Başpiskoposu'nu ayakta karşıladığı ve önünde eğildiği görüldü. Kanter daha sonra ise Atina Başpiskoposu'nun elinden tutup makam odasına götürdü.