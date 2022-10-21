Dünyanın yeni kabusu enflasyon krizi bir ülkeye daha sıçradı: Son sekiz yılın zirvesine çıktı

Enflasyon krizini yönetemeyen ülkeler birikimli sonuçları bu kış görmeye başlayacak. Zor bir kış geçirecek olan ABD ve AB ekonomilerinin yanında Japonya’da da enflasyon sorunu baş göstermeye başladı.Uzun yıllardır ekonomisinde sert şoklarla karşılaşmayan Japonya ekonomisi 8 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldı.Gıda hariç enerji fiyatları dahil edilerek hesaplanan çekirdek enflasyon Ağustos ayında yüzde 2,8 seviyesindeydi. Eylül ayında ise yüzde 3 olması bekleniyordu.Çekirdek enflasyon Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında artış kaydetti. Mart 2015’ten bu yana görülen en yüksek fiyat artışı olan kayıtlara geçen veri Japonya’da şok etkisi yarattı.Japonya’da Ağustos ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 oranında yükseliş kaydetti.Japonya’da mal fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6, hizmet fiyatları da yüzde 0,2 oranında yükseldi.Para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşanEuro Bölgesi'nde enflasyonEylül ayında rekor tazeledi.Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 arttı. Bu, Avrupa Birliği (AB) tarafından kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından beri ulaşılan en yüksek oran oldu.Baltık ülkeleri Estonya, Litvanya ve Letonya'da Eylül'de enflasyon yüzde 22'nin üzerinde hesaplandı. En yüksek enflasyon yüzde 24,1 ile Estonya'da kaydedildi.Almanya'da enflasyon, Avrupa standartlarına göre hesaplandığında yüzde 10,9 çıktı. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin 29 Eylül'de açıkladığı veriler, Almanya'da enflasyonun Eylül ayında son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkarakyüzde 10'a ulaştığına işaret ediyordu.İngiltere'de Temmuz'da 40 yıl sonra çift haneleri gören yıllık tüketici enflasyonu Ağustos'ta tek hanelere indikten sonra Eylül'de yeniden çift hanelere çıktı.Ülkede enflasyon Eylül ayında yüzde 10,1 olarak kaydedildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 10 olması yönündeydi.Hollanda'da enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.CBS'nin açıklamasına göre eylül ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 arttı. Böylece ülkede enflasyon verilerin tutulmaya başlandığı 1963 yılından bu yana en yüksek seviyeye geldi.Bir önceki ay enflasyon yüzde 12 seviyesinde bulunuyordu.Belçika'da ağustos ayında yüzde 9,94 olan enflasyon, eylülde 11,27'ye çıktı.Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1975'ten bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.Avrupa Birliği (AB) uyumlu yıllık enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da 9,5, İspanya'da 9,3, Belçika'da 12, Yunanistan'da 12,1, Avusturya'da 11, Slovenya'da 10,6, Slovakya'da 13,6, Hollanda'da 17,1, Letonya'da 22,4, Litvanya'da 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü.İtalya’da eylülde yıllık enflasyon yüzde 9,5 olurken, Fransa'da ise yüzde 6,2 ile en düşük oran şeklinde tespit edildi.ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, doğal gaz fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi halinde İngiltere'de enflasyonun 2023'te yüzde 22'ye yükselebileceğini öngördü.Citigroup da daha önce İngiltere'de Enflasyon yüzde 13 beklentisinin üzerine çıkıp yüzde 18,6'ya ulaşacağını tahmin etmişti.Goldman Sachs'ın raporuna göre İngiltere'de enerji fiyatı sınırının Ocak ayında yeniden gözden geçirileceğini ve yüzde 80'e çıkarılması halinde enflasyonun yüzde 22,4'e kadar yükselebileceğini bunun da eksi büyüme getirebileceğini açıkladı.Enerji maliyetlerinin azalması halinde Goldman Sachs, İngiltere'de enflasyonun yüzde 14,8'de tepe yapacağını öngördü.