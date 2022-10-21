Büyük Marmara depreminin en büyük habercisiydi: Uzmanlar güneş tutulmasının etkisini açıkladı

Olası büyük Marmara depremine ilişkin farklı görüşler ortaya atılmaya devam ederken, 25 Ekim günü yaşanacak Güneş tutulması öncesi yeni bir tartışma başladı.11 Ağustos 1999 ve 29 Mart 2006'da gerçekleşen Güneş tutulmalarının ardından 25 Ekim günü Türkiye saati ile 11.58'de oluşacak güneş tutulmasını çıplak gözle izlenecek olması “Güneş tutulması depremi tetikleyebilir” söylemlerini de yeniden gündeme taşıdı. Kimi uzmanlar tutulmanın depremi tetiklediğini söylerken bazı uzmanlar da etkisinin olmadığı görüşünde. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Güneş tutulması ile deprem arasında herhangi bir ilişki olmadığına dikkat çekerek, “Son 500 yılda, 24 Güneş tutulması yaşanırken hiçbir tutulma anında deprem yaşanmadı.' dedi.Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, yaptığı açıklamada, 25 Ekim'de Türkiye'den de görülecek güneş tutulmasının fay hatlarını tetikleyip tetiklemeyeceğini değerlendirdi.'Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa' diyorlar' diye sözlerine başlayan Prof. Görür, 'Ay, Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir'Prof. Görür, 'Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir' dedi.​Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da Güneş tutulması ile deprem arasında bir bağlantı olmadığının altını çizerek, şu görüşleri dile getirdi: “Dünyada her yıl 7'den büyük 18 deprem, 6'dan büyük 120 deprem ve 5'ten büyük 2 bin deprem meydana geliyor. Tutulmanın yer çekimine etkisi sadece gölgeden ibaret. Depremlerin tamamı yer kabuğunun 10 ile 650 km derininde meydana geliyor. Bu derinliklere tutulma etkisini olması mümkün değil.