Binali Yıldırım kaza geçirdi: Hayati tehlike durumu yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletvekili Şamil Ayrım ve korumanın tedbir amacıyla bu gece hastanede gözetim altında tutulacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde eşlik eden ve kaza nedeniyle Bakü'de kalan Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Çelik, 'Bakü'de hastanedeyiz. Efkan Ala beyle beraber doktorlardan bilgi aldık şimdi. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar.' ifadelerine yer verdi.'DURUMU İYİ'Canlı yayında açıklamalara bulunan Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:'Buradaki doktorlarımız 'durum stabildir' derlerse ambulans uçakla Türkiye'ye geçeceğiz. Biraz daha gözetim altında bulunması gerekiyor derlerse doktorlarımızın tavsiyesine uyacağız. Şu an durumları gayet iyi Allah'a şükür, ciddi bir sıkıntı gözükmüyor. Sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar, tedbir gereği ihtiyaten bunu yapmak istiyorlar. Biraz evvel Sağlık Bakanımızla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Efkan Bey'le birlikte Binali ve Şamil Bey'in iyileşmesine kadar burada kalacağız. Koruma arkadaşımızı da gördük, Oğuzhan arkadaşımız da gayet iyi.Şoför arkadaşımız, Azeri arkadaşımızın durumunun iyi olduğu söylendi. Sayın Aliyev, başhekimimiz, burada Türkiye'den mezun olan doktor arkadaşlarımızla tanıştık. Takip ediliyor. Allah'a şükürler olsun şu anda durumları iyi. Bugün itibariyle gözetim altında tutmak istiyorlar. Yaptıkları tetkiklerde herhangi sorun görmediler. Kazaya, çarpmaya bağlı olarak istirahat etmeleri gerekiyor. Buna karar vermek için sabaha kadar bir gözetim altında ihtiyaten tutulacaklar. Sabah yeniden bir değerlendirme yapılacak. Telaş edilecek, herhangi sıkıntı oluşturacak durum olduğu değerlendirilmiyor. İnşallah tez zamanda sıhhat diliyoruz. Sayın Aliyev'le geldik, kendisi çok yakından ilgilendi. Teymur Bey bakanımız burada. Hepimize geçmiş olsun, Allah herkesi esirgesin, herkese sağlık versin'