Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret...

Son dakika haberi... Azerbaycan'da kaza yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Çam ve Sakura hastanesinde tedavi altına alınan Yıldırım'ın sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YILDIRIM VE AYRIM'A ZİYARETBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret etti.Başkan Erdoğan, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören Ayrım'a acil şifalar diledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a gelen Yıldırım ve Ayrım'ın içinde bulunduğu araç Cebrayıl'dan Zengilan'a giderken kaza geçirmişti.Hastanede açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin ardından normal yaşamına devam edeceğini açıkladı.Çelik'in açıklamaları şu şekilde:Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili bizden sık sık bilgiler aldı. Kendisi de hasteneye ziyarete gelecek. Şu anda hastalarımız Türkiye'de. İnşallah belli bir tedavi sürecinden sonra normal hayatlarına dönecekler. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok.AMBULANS UÇAK İSTANBUL'A İNDİAzerbaycan'da dün trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve Ayrım'ın bulunduğu araç, dün Cebrayıl' dan Zengilan'a giderken kaza yapmıştı.Kaza sonrası helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınan Yıldırım, Ayrım ve Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.Bugün yerel saatle saat 12.52'de Bakü'den kalkış yapan TC-CJB kuyruk tescilli ambulans uçak az önce İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.ÇAM VE SAKURA HASTANESİNE SEVK EDİLDİBinali Yıldırım, Atatürk Havalimanı'ndan ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü.ALİYEV HASTANEDE ZİYARET ETTİAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Bakü'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'la bir süre sohbet eden Aliyev geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Aliyev ayrıca, Yıldırım'la birlikte kaza geçiren ve aynı hastanede tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'yi de ziyaret ederek acil şifalar diledi.Yıldırım ve Ayrım helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmıştı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; Yıldırım, Ayrım, Demirci'nin durumunun iyi olduğunu açıklamış, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini bildirmişti.NE OLMUŞTU?Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği günü birlik program bittikten sonra, konvoyu Zengilan Havalimanı'na doğru yola çıktı.Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği yeni yola çıkıldığı sırada patladı. Bu sebeple araç kaza yaptı.Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvekili Şamil Ayrım, konvoyda bulunan diğer kişiler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahale Cumhurbaşkanlığı Sağlık ekibi tarafından yapıldı.