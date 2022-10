Bakan Varank: Engelli bireylere aile ortamında 36 farklı branşta kurs imkanı sunuluyor

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) ortaklaşa yürüttüğü "Erişilebilir Bilim Projesi"nin tanıtımı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.Bakan Varank, açılıştaki konuşmasında açılışı yapılan merkezin önemine işaret ederek, sosyal devlet anlayışıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi."EVDE BAKIM YARDIMI ALAN ENGELLİ SAYISI 535 BİNE ULAŞTI"Engelli bireylerin kendileri için önemine dikkati çeken, onların hayatlarını kolaylaştırmanın önemli olduğunu dile getiren Varank, şunları kaydetti:"Geçenlerde kabine toplantısı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücret konusunda söylediklerini kamuoyuna aktarmıştım. Cumhurbaşkanımız o toplantıda 'Asgari ücretlileri enflasyona ezdirmememiz lazım' diyerek geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücrete yapılan zammın talimatını vermişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarının alım gücüyle ilgili endişesi, ortaya koyduğu gayret, Cumhurbaşkanımızın sadece bir tek olayla ilgili verdiği bir tepki değil. Aslında karakterinin de bir yansıması.Recep Tayyip Erdoğan her zaman vatandaşlarının dertleriyle dertlenen kederleriyle kederlenen bir lider olmuştur. Başbakan olduğu dönemde, o ilk iktidara geldiği günden itibaren engelli kardeşlerimize gösterdiği ihtimam da aslında bu karakterinin bir yansıması. AK Parti hükümetleri her kesimin olduğu gibi engelli kardeşlerimizin de ihmal edilmişliklerini bitirmek için yola koyulmuş ve çok önemli mesafeler kat etmiştir.""Engelli kardeşlerimizin eğitim ve sağlık başta olmak üzere her türlü kamu hizmetine kolaylıkla erişebilmesini hükümetlerimiz sağladı" diyen Varank şöyle devam etti:"Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58 binden yaklaşık 400 bine, özel eğitim sınıflarında öğretim gören engelli öğrenci sayısı 8 kat artarak 50 binin üzerine çıktı. Bu aradaki farklar az rakamlar değil ama siz güzel kardeşlerimiz için ne yapsak yetmez biz bunun bilincinde olan bir iktidarız.Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bine ulaştı. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımını da çok ciddi bir şekilde teşvik ediyoruz. Ulaşım araçlarına erişim, binalara erişim noktasında devrim niteliğindeki düzenlemeleri biz hayata geçirdik. Yaya geçidi, park gibi açık alanların engelli kardeşlerimiz tarafından erişilebilir olmasını bir tercih değil zorunluluk haline getirdik.""KAMUDAKİ ENGELLİ İŞÇİ SAYISI 130 BİNİ AŞMIŞ DURUMDA"On binlerce atamayla engelli kişilerin çalışan bireyler olmasının önünü açtıklarına işaret eden Varank, kamudaki engelli işçi sayısının şu anda 130 bini aştığını dile getirdi.Bakan Varank, rehabilitasyon, sosyal yardım, girişimcilik, sportif ve kültürel faaliyetler gibi geniş bir yelpazede pek çok düzenleme yaparak Türkiye'yi engellilerin ihmal edildiği, görmezden gelindiği, kapısının dahi çalınmadığı günlerden, engellilerin her daim gözetildiği ve desteklendiği bir ülke haline getirdiklerini söyledi.Bakan Varank, son dönemde engelli vatandaşların çok büyük başarıları olduğunu anımsatarak, "En az sizin kadar bizler de mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Bu ülke insanının önü açılırsa gerekli şartlar ve imkanlar sağlanırsa her alanda zirveye çıkmak kaçınılmaz bir gerçek ve sonuç oluyor. Biz son dönemde inşa ettiğimiz alt yapıların, verdiğimiz desteklerin meyvelerini çok güzel bir şekilde alıyoruz. Hamdolsun uluslararası müsabakalarda dünya artık bizim engelli sporcularımızı konuşuyor" ifadelerini kullandı."PROJEYLE SERAMİKTEN, MATEMATİK VE STRATEJİ OYUNLARINA KADAR 8 FARKLI ATÖLYE KURDUK"Bakanlık olarak da engelli vatandaşlara katkı sağlamak için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Varank, bugün hayata geçirilen proje hakkında da şu bilgileri verdi:"Bakanlığımıza bağlı İstanbul Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçirilen ve bugün bizleri bir araya getiren, Erişilebilir Bilim Projesi bunlardan sadece bir tanesi. Burada 2 milyon TL bütçeli projeyle, engelli kardeşlerimizin rekabetçiliğin anahtarı olan bilimle iç içe olmasını iç içe vakit geçirmesini hedefliyoruz. Projeyle seramikten, matematik ve strateji oyunlarına kadar 8 farklı atölye kurduk. Böylelikle kardeşlerimiz bilim üretme süreçlerine katılma şansını yakalamış olacaklar. Bu vesileyle sağlanan bu hizmetlerde, hardal tanesi kadar dahi payı olan herkese gerçekten şükranlarımı sunuyorum.""YALANDAN 150 GÜNDE 150 PROJE YAZARAK BU İŞLER OLMUYOR"Engelliler için yapılan çalışmaların, hayata karışmalarının önemine dikkati çeken Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bizim belediyecilik anlayışımız bu, biz vatandaşımızla iç içe, onlarla bir ve beraber olarak, bize emanet edilen pozisyonlarda vatandaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Halktan tarafa olduklarını söyleyenler, vatandaşlar için iktidara geldiğini söyleyen belediyeler var. İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyelere baktığınızda, lafla çok şey yaptıklarını söylüyorlar ama icraata geldiğinde ortaya hiçbir şey koymadıklarını biz gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz.Sadece laf salatasıyla, demagojiyle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ve ben bu kürsüden şu çağrıyı yapıyorum; gerçekten belediyecilik nasıl olur, vatandaşlarımıza hizmet nasıl olur görmek istiyorsanız başta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere gelsin Bağcılar Belediyesini ziyaret etsin, Engelliler Sarayı'nı ziyaret etsin.Yalandan 150 günde 150 proje yazarak bu işler olmuyor. Bakın dünya literatürüne temel atmama törenini sokan CHP'li belediye başkanı. Bunların bir hizmet diye bir derdi yok. Temel atmama töreni nedir ya? Ben vatandaşa hizmet etmeyeceğim demenin dünyaya ilan edilmesidir. Dolayısıyla biz vatandaşlarımızla Allah'ın izniyle yol yürümeye devam edeceğiz. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. En güzel işleri biz belediyelerimizle gönül belediyeciliğiyle yerine getireceğiz ve tekrar söylüyorum, Belediyecilik nasıl yapılır görmek isteyen özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gelsinler Bağcılar Belediyesini ziyaret etsinler. Başkanımız onlara bir çay ısmarlar hem de vatandaşla bir araya gelmiş olurlar."Bakan Varank konuşmasının ardından merkezdeki sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.36 FARKLI BRANŞTA 1.600 ENGELLİYE AİLE ORTAMINDA KURS İMKANI SUNULUYORVerilen bilgiye göre, Bağcılar'da engelli bireyler ile ailelerinin kurs aldığı Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda 36 farklı branşta 1.600 engelliye aile ortamında kurs imkanı sunuluyor.Engelliler Sarayı'nda hizmete sunulan 8 adet Erişilebilir Bilim Atölyesi'nde 3D Tasarım, STEAM 1, STEAM 2, Tekno Girişimcilik, Seramik Çamur, Akıl Strateji Oyunları, Yaşamdaki Matematik ile Tekno Terapi Merkezi bulunuyor.Tanıtımda, TBMM'ye giren ilk görme engelli milletvekilliği Lokman Ayva, sanatçı Mustafa Topaloğlu ve Özgün de yer aldı.