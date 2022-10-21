Bakan Kurum'dan vatandaşlara çağrı: 25 Ekim’de tarihi bir gün yaşayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 25 Ekim'de tarihi bir gün yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızla İlk Evim İlk İş Yerim projemizde 17 ilimizde 5 BİN 615 konutun ilk temellerini atıyoruz. Tüm hemşerilerimizi Başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım.'