Amasra'da maden faciası: Metan gazı verileri ortaya çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese müdürlüğü'ne ait maden ocağında patlama oldu, 41 işçi şehit düştü. 11 madencinin de yaralandığı eksi 300 kotundaki grizu patlaması sonrasında metan gazı verilerine ulaşıldı.Verilerin patlamadan 12 dakika öncesine ait olduğu belirlendi. Verilere göre 17.50'dan önce yüzde 1'in altındayken, 17.59'da 1.06'da sistem ilk ikazı vermeye başladı. 18.00'da 1,14, 18.01'de 1,22, 18.02'de 1,31, 18.03'te 1,41, 18.04'te 1,45, 18.05'te 1.55'e ulaşınca sistem alarma geçti. Bu sırada elektrikler kesildi.İçeride bulunan ikaz sistemleri de sarı ve kırmızı ışık yakarak işçiler uyarıldı. 18.06'da 1,55, 18.07'de 1,59, 18.08'de 1,65, 18.09'da 1,69. 18.10 da patlamanın yaşandığı saat olarak tespit edildi. Alınan verilerin eksi 300 kotundaki 2 galeriden birinden alındığı öğrenilirken, hangi galeriden bu verilerin alındığı ise bilinmiyor.Amasra Müessese Müdürlüğü'ndeki 16.00- 24.00 mesaisinde eksi 350'de 1, eksi 300'de 2 ve 250 kotunda 2 galeride çalışma yapıldığı öğrenildi. Eksi 250 kotundaki bir galeride doğal havalandırmanın bulunduğu mekanize ayak, diğer galerilerde de temiz havayı taşıyan vantüplerin, ocak içerisinde elektrik kesilse bile dışarıda elektrikle beslenerek çalıştığı belirtildi.Patlamanın olduğu eksi 300 kotundaki 2 galerinin gerisindeki gaz sensörleri bulunuyor. Eksi 300 kotunun barajla kapatılmasından dolayı sağ ve soldaki hangi galeride patlamanın yaşandığı bilinmiyor.Öte yandan maden faciasına yönelik soruşturmayı 6 savcı yürütüyor.Bu süreçte farklı disiplinlerden gelen mühendisler ile iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti de kuruldu. 7 kişilik bilirkişi heyeti, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Baro Başkanı Avukat Ferhat Parlatır ve madencilerin avukatları ile maden sahasında inceleme yaptıEksi 300 kotundaki yangının sürmesi ve karbonmonoksit gazının yüksek olması nedeniyle heyet, patlamanın olduğu bölgede inceleme yapamadı. Faciadan kurtulan 58 işçiden sağlık ve psikolojik durumu iyi olanların ise ifadeleri alınmaya başladı. Şu ana kadar kurum yöneticileri ile madenciler olmak üzere 50'yi aşkın personelin ifadesine başvuruldu.Süreç ile ilgili DHA'ya konuşan Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır, “Heyet ile birlikte binalarda ve teçhizatlarda incelemelerde bulunduk. Yine bu noktada çalışanlardan da görüşler alınarak, sorular yöneltildi. Bilirkişi heyetinin yaklaşık 6,5 saat süren kapsamlı araştırmalarından sonra kapsamlı bir rapor hazırlayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca patlama yaşandıktan sonra daha önce el konulan dijital materyaller üzerinde de incelemelerini tamamlandıktan sonra bir rapor sunacaklarını düşünmekteyiz.” dedi.Olay ile ilgili kusurlu kişilerin 'şüpheli' olarak ifadelerinin yakın zamanda alınabileceğini söyleyen Parlatır, “Bu kapsamlı rapor öncesinde de çok kısa bir süre içinde bir ön rapor hazırlanacağını kendi açımdan tahmin etmekteyim. Hukuka aykırı veya direk ihmali olan, kusurlu olan, tedbirsizlik ve dikkatsizlik niteliğinde eylemlere ilişkin olarak bir ön rapor gibi bir görüş sunabileceklerini düşünmekteyim. Bu ön rapor ile olay anı ve sonrasındaki maden işçilerinin görüşleriyle birlikte, kusurlu kişilerin şüpheli olarak ifadelerinin yakın bir zamanda alınabileceğini düşünmekteyim.” diye konuştu.Bu arada maden ocağındaki grizu patlamasında yaşamını yitiren ve yaralanan madencilerin savcılık tarafından el konulan üzerlerindeki elbiseleri, baret lambası, fener, GPS'ler ve evraklar, 7 adet delil poşeti ile incelenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi.