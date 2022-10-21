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Akarca, “Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Günleri Sempozyumu”na katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yargıtay iş birliğiyle 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Günleri-1 Sempozyumu”na katıldı.

Ekleme: 21.10.2022 - 17:08 Güncelleme: 21.10.2022 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Akarca, “Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Günleri Sempozyumu”na katıldı
Sempozyumun açış konuşmasını gerçekleştiren Akarca, zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının etkileşimi ve uyumunun, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşulu olduğunu, iki gün sürecek bu sempozyumun hukuk sisteminin gelişmesine katkılar sağlayacağını söyledi.

Ülkede içtihat birliğini sağlama ihtiyacına bağlı olarak bütünsel bir bakış açısıyla yapısal reformlara devam edilmesi gerektiğini belirten Akarca, Yargıtay daireleri arasındaki içtihat farklılıklarını önlemenin yeterli olmadığını, bölge adliye mahkemelerinin daireleri arasındaki içtihat tutarsızlıklarını da önlemek gerektiğini aktardı.

Akarca şunları kaydetti:

"Yargıtay seviyesinde ele alınması gereken yapısal sorunların yanı sıra istinaf mahkemeleri arasında içtihat birliğini sağlamak amacıyla öngörülen bazı kanuni mekanizmalar da gözden geçirilmelidir. Bölge Adliye Mahkemeleri Kanunu'nun 35'inci maddesinde istinaf mahkemeleri arasında içtihat birliğini sağlamak amacıyla öngörülen yöntemlerin yetersiz olduğu tüm bölgesel ve ulusal içtihat forumlarında uzlaşılan bir konu olmuştur."
Sempozyuma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak ve çok sayıda akademisyen de katıldı.

Medeni usul hukuku ile icra ve iflas hukukunun güncel konularını değerlendirmek amacıyla düzenlenen sempozyum iki gün sürecek. Sempozyumda, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyeleri Dr. Şanver Keleş, Fatma Feyza Şahin, Hüseyin Tuztaş, Zeki Gözütok ile Yargıtay 6. Hukuk Dairesi üyesi Mehmet Özdemir de sunum yapacak.
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