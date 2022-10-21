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Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ekleme: 21.10.2022 - 09:59 Güncelleme: 21.10.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 27 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u serbest bırakıldı. Narkotik ekiplerince dün şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlenmişti. Onur Mahallesi'nde bir şüpheliye ait evin yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de yolcuya ait valizde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap bulunmuştu.

Ruhsatsız 3 tabanca, kılıç ve palanın da ele geçirildiği operasyonda 27 zanlı gözaltına alınmıştı.
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