Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulacak

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, TSK tarafından öldürülen terörist Volkan Bora ile ilişkisinin ortaya çıkması sonucu, soruşturma başlatıldı.Başsavcılık talebiyle Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılırken, ifadesinin alınması için davetiye gönderilmişti.Davetiyeye cevap vermeyen ve ikametinde bulunmayan Semra Güzel için yakalama kararı çıkarıldı.HDP'li vekil, 2 Eylül tarihinde sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken sahte kimlikle kıskıvrak yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca iddianame hazırlandı.İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.Yaşanan bir son dakika gelişmesine göre, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporununun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.