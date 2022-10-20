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Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan canlı yayında önemli açıklamalar! 'Teröre destek verenlerle olamam'

AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok, A Haber'de Banu El yönetimindeki Arka Plan programında açıklamalarda bulunuyor. Mehmet Ali Çelebi CHP'den ve ardından Memleket Partisi'nden ayrılıp neden AK Parti'ye katıldığı sorusunu canlı yayında cevapladı. Çelebi "CHP Demirtaş'a şeref madalyası taktı bizi linç etti. Teröre destek verenlerle bir arada olamam." dedi. İsmail Ok ise İYİ Parti'den SOROS'çular nedeniyle ayrıldığını dile getirdi.

Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan canlı yayında önemli açıklamalar! 'Teröre destek verenlerle olamam'
Ekleme: 20.10.2022 - 21:52 Güncelleme: 20.10.2022 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan canlı yayında önemli açıklamalar! 'Teröre destek verenlerle olamam'
AK Parti Milletvekili İzmir Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, A Haber'de Banu El yönetimindeki Arka Plan programında açıklamalarda bulunuyor. Mehmet Ali Çelebi CHP'den ve ardından Memleket Partisi'nden ayrılıp neden AK Parti'ye katıldığı sorusunu canlı yayında cevapladı.

Çelebi'nin açıklamalarından satır başları...

Bazı CHP'li vekiller söyleyemediklerini bizi söyletti. CHP'de bir taban ve yönetim uyumsuzluğu var. HDP Atatürk'e laf ediyor CHP sessiz.

Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan canlı yayında önemli açıklamalar! 'Teröre destek verenlerle olamam'

'TERÖRE DESTEK VERENLERLE BİR ARADA OLAMAM'

CHP, Demirtaş'a şeref madalyası taktı bizi linç etti. HDP ile aranıza mesafe koyun dedik, bizi linç ettiler. Teröre destek verenlerle bir arada olamam.

FETÖ'ye destek söylemi büyük tehdit.

Kurultay yapılsın dedik ardından mobbinge uğradık. CHP içinde koşulsuz biat durumu oluşmaya başlamıştı.

Sezgin Tanrıkulu gibi isimler bizim duruşumuza itiraz etti.

İsmail Ok'un açıklamaları...

SOROS Vakıflarından fonlananlar İYİ Parti'de kritik görevlerde. İYİ Parti'den SOROS'çular nedeniyle ayrıldım.
Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan canlı yayında önemli açıklamalar! 'Teröre destek verenlerle olamam'
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