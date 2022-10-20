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İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, "Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz." yanıtını verdi. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise parti olarak gönüllerinde yatan adayın Akşener olduğunu dile getirdi.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
Ekleme: 20.10.2022 - 01:02 Güncelleme: 20.10.2022 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
Türkiye 2023 seçimlerine doğru adım adım ilerlerken 6'lı masada adaylık krizi yaşanıyor. CHP kanadında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözüyle bakılırken, İYİ Partili vekiller de gönüllerinde yatan adayın Meral Akşener olduğunu ifade etti.

BARIŞ YARKADAŞ'IN SÖZLERİNE YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda milletvekilleri soruları cevaplandırdı. Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin dikkat çeken bir yanıt verdi.

İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...

'MASADA ADAYLIK KONUŞULMADI'

Ağıralioğlu, 'Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi' şeklinde konuştu.

'GÖNLÜMÜZDE YATAN MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASIDIR'

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise Akşener'in yanında olduklarını belirterek, 'Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. İYİ Parti olarak gönlümüzde yatan Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız' ifadelerini kullandı.
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
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