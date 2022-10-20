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İçişleri Bakanı Soylu'dan Şebnem Korur Fincancı'nın iftiralarına sert tepki

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı 2022 Yılı İnceleme ve Değerlendirme toplantısında konuşan Süleyman Soylu; “Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz" diyen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Doktor Şebnem Korur Fincancı’ya yüklendi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan Şebnem Korur Fincancı'nın iftiralarına sert tepki
Ekleme: 20.10.2022 - 23:17 Güncelleme: 20.10.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu'dan Şebnem Korur Fincancı'nın iftiralarına sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Türk Tabipler Birliği'nin başkanı daha dün akşam bir televizyon bir kanalında Türk devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine bir iftira attı. Bu alçakça iftirayı atıp PKK'nın propagandasını yapmaya yeltendi… Bu iftira sahibinin yaptığı PKK'ya terör örgütüne bir koruma sağlamaktır. Ve bunu ilk kez de yapıyor değil. Bunu defalarca ortaya koydular. Çünkü terörle mücadelemiz sadece terör örgütlerini değil, Terör örgütlerinin destekçilerinden rahatsız etmektedirler. Avrupa ve Amerika gücü yetmeyince operasyon çocuklarını devreye sokmaktadır. Ama bu iftira girişinde yabancılardan içerideki ihanet çetelerine kadar Türkiye'nin karşısındaki ittifakla nasıl irtibatta olduklarını da net bir göstergesidir. Böyle bir iftirayı atan kurumun başında Türk Tabipler Birliği'nin başında, Türk ismi olan bir kurumun başında böyle bir müfterinin böyle bir ülke ve millet düşmanının bulunması elbette ki kanımıza dokunmaktadır. Asıl mesele şudur;

Terör örgütünü isim vermeden kırıp dökmeden sözde kınayanlar Türkiye'ye yapılan bu iftiraya bakalım ne diyecekler. Tam da bugün onun bir sınava ve bir imtihanı. Bu coğrafyada herkes için o kadar çok imkan var ki. Samimiyetsizler bu imtihanlarla her zaman yüz yüze kalacaklar. Yunanistan'a göçte uyguladığı şiddet konusunda tek söz söyleyemeyenler. Yunanistan'ın ortaya koyduğu şiddet ve sonucu olarak ölümler konusunda, cinayetler konusunda bir tek söz söyleyemeyenler batının üzüleceğini hissedenler, onların üzülmesine kıyamayanlar, elbette kendi ordularına yapılan iftiraya da sessiz kalacaklardır. Hep beraber de şahit olacağız. Bu da onların sınavıdır' dedi.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI NE YAPMIŞTI ?

Korur, PKK'ya yakın bir medya kuruluşuna 'PKK'lılara karşı kimyasal silah kullanıldığı' iddiaları hakkında konuşarak 'Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz' dedi.
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