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Beyaz Gazete
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FETÖ’nün esnaf/sivil yapılanmasına operasyon: Dört şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ’nün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olan 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 20.10.2022 - 09:00 Güncelleme: 20.10.2022 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün esnaf/sivil yapılanmasına operasyon: Dört şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya destek sağlamak amacıyla hesaplarında artış yaptıkları tespit edilen ve içerikli Bylock kullanıcısı olan 4 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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