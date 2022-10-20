Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları, diğer ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuzey Afrika'da Fas'tan sonra Cezayir de İHA'lar için harekete geçti.Cezayir'in, aylarca süren müzakereler döneminde mevcut tüm Türk İHA ve SİHA'larını incelediği belirtildi. Bu süreç sonunda TUSAŞ tarafından üretilen 10 adet ANKA-S İHA satın alınmasına karar verildiği kaydedildi.Middle East Eye internet sitesinin aktardığına göre, anlaşma, geçen hafta tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi olarak onaylanması bekleniyor.Haberde, '' denildi.-30,000 ft irtifa-200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi-17.5 metre kanat açıklığı-Lazer işaretleyici-Gece ve gündüz hedef tespiti