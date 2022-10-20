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Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor

Kuzey Afrika ülkesi, savunmasını güçlendirmek için Türkiye'ye yöneldi. TUSAŞ ile yapılan anlaşmada son evreye geçildiği belirtiliyor.

Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
Ekleme: 20.10.2022 - 11:50 Güncelleme: 20.10.2022 - 11:53 / Editör: Ozge Selin
Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları, diğer ülkelerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kuzey Afrika'da Fas'tan sonra Cezayir de İHA'lar için harekete geçti.

Cezayir'den 10 ANKA-S kararı

Cezayir'in, aylarca süren müzakereler döneminde mevcut tüm Türk İHA ve SİHA'larını incelediği belirtildi. Bu süreç sonunda TUSAŞ tarafından üretilen 10 adet ANKA-S İHA satın alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Son aşamaya gelindi

Middle East Eye internet sitesinin aktardığına göre, anlaşma, geçen hafta tamamlandı ve önümüzdeki haftalarda resmi olarak onaylanması bekleniyor.

'Kuzey Afrika çöllerinde kullanışlı'

Haberde, 'ANKA-S, orta irtifa, uzun süre dayanıklı ve 30 saat kesintisiz uçabiliyor. Uydu bağlantısı sayesinde diğer seçeneklere göre çok daha geniş bir alanı kapsayabilir.
Bu da binlerce kilometrelik çölü olan Kuzey Afrika gibi yerlerde kullanışlı olduğu anlamına geliyor.' denildi.

ANKA-S İHA özellikleri

-30,000 ft irtifa
-200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi
-17.5 metre kanat açıklığı
-Lazer işaretleyici
-Gece ve gündüz hedef tespiti

Cezayir, Türkiye'den ANKA-S İHA satın almaya hazırlanıyor
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