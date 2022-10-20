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Büyükçekmece’de camdaki sinekler mahalleliyi ayaklandırdı: ‘Ceset mi var?’

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir apartman dairesinin camındaki sinekler evde ceset olabileceğini düşündürdü. İhbar üzerine eve gelen emniyet güçleri içeri girdiğinde gerçek ortaya çıktı.

Ekleme: 20.10.2022 - 01:33 Güncelleme: 20.10.2022 - 01:47 / Editör: Ozge Selin
Büyükçekmece’de camdaki sinekler mahalleliyi ayaklandırdı: ‘Ceset mi var?’
Ulus Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede oturanların bir süredir görünmemesi ve penceredeki onlarca sinek, çevre sakinlerinin içeride ceset olduğu endişesine kapılmasına neden oldu. Mahallelinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saat 11.00 sıralarında apartman dairesini kontrol etmek için geldi. Evde kimsenin yaşamadığını tespit eden polis ve itfaiye ekipleri mahalleden ayrıldı.

Büyükçekmece’de camdaki sinekler mahalleliyi ayaklandırdı: ‘Ceset mi var?’

Mahalle esnaflarından İrfan Kıvrak, 'Komşumuz, bu dairede bekar yaşayan bir kişi olduğunu, evini sineklerin bastığını görüyor. İçeride ceset olduğundan şüphelendik, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Olay yerinde inceleme yapıldı, herhangi bir olay olmamış. Ama hala evin içinde sinekler mevcut' dedi.

Mahalle sakinlerinden Burak Tanrıöver, 'Burada daha önce yabancı uyruklu biri oturuyordu, iki aydır yokmuş. İçerde sinekler olunca ceset olduğundan şüphelendik. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik' diye konuştu.
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