Tevfik Göksu 'İmamoğlu milleti kandırıyor' diyerek açıkladı: İBB bu metroyu 'Yapamıyorum' diyerek bakanlığa devretmişti!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesiyle yapılan ve bugün açılışı gerçekleştirilen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu sahiplendi. 'Metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır.' diyen İmamoğlu'nun açıklaması bakanlık tarafından yalanlandı.İmamoğlu'na bir yalanlama da İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi.'YAPAMADIKLARI METRONUN BÜTÇESİ Mİ OLURMUŞ''İBB Başkanı, Pendik - Sabiha Gökçen metrosu benim bütçemden yapıldı diyor. Yapmadıkları metronun bütçesi mi olurmuş!' diyen Göksu, 'İBB bu metroyu ben yapamıyorum” diyerek bakanlığa devretmişti. Devlet her ay İBB'ye ödenek yolluyor. Bu metronun bütçesi de o ödeneğin içerisinde. Ama! İBB metroyu yapamıyorum deyip Ulaştırmaya devredince de bütçe mecburen Ulaştırmaya gidiyor.' ifadelerini kullandı.'ELİNDEKİ METROLARI KAPATMAYA BAŞLADI'İBB'nin 'ben metroyu yapamadım ama yine de bütçesini bana ver' demek istediğini söyleyen Göksu, 'Öyle şey olur mu? Olmaz. Niye İBB'ye yapmadığı metronun bütçesini versinler. İBB Başkanının yıllık 100 milyar TL'den fazla konsolide bütçesi var. Elindeki metroları bitirmek bir yana yapamadığı için artık kapatmaya bile başladı. İBB'nin yapmayarak bakanlığa devrettiği metro hattının bütçesi bakanlığa değil de İBB'ye gitse ne olacaktı? Aynen bugünkü gibi olurdu. ' açıklamasında bulundu.'MİLLETİ YİNE KANDIRIYOR''Şunun şurasında 2019 yılından beri yarısı bitmiş olan 800 metrelik fünükiler hattını daha açamayan İBB o bütçeyi de büyük ihtimal saçma sapan konserlere festivallere harcar geçerdi.' diyen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:'İBB Başkanı göreve geldiği günden bu yana yapamadığı metroları açamadığı hatları gündemden düşürmek için bu yolu izledi. Ama yine milleti kandırıyor.Yapmadığın metronun bütçesi senin olmaz. Kim yaparsa onun olur! Şuna da açıklık getirelim.Neymiş, Cumhurbaşkanı açılışta İBB'nin metrosunu kullanmış.Yahu Pendik Sabiha Gökçen hattının da işletmesi İBB'de olacak. Bu nedenle trenlerde tabi ki İBB logosu görülecek. Bu demek değildir ki İBB yaptı buraları. Tabi ki hayır.'