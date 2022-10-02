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Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesiyle yapılan ve bugün açılışı gerçekleştirilen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu sahiplendi. "Metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır." diyen İmamoğlu'nun açıklaması bakanlık tarafından yalanlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
Ekleme: 2.10.2022 - 21:45 Güncelleme: 2.10.2022 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İBB Ekrem İmamoğlu, metronun maliyetini kendilerinin karşıladığını öne sürerek, 'Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!

BAKANLIKTAN JET YALANLAMA

İmamoğlu'nun çıkışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) cevap verdi.

Söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği açıklamada, 'Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!' ifadesine yer verildi.

Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu sahiplenen İmamoğlu'na bakanlıktan jet yalanlama!

AHMET CİN: İNŞALLAH İYİSİNİZDİR

Öte yandan, İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ''İnşaallah iyisinizdir. Açılan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kaynaklarıyla yapıldı.Umarım İBB'nin kaynaklarıyla da Pendik-Tuzla metrosunu yaparsınız. Açılan metronun meydanlarını da Pendik Belediyesi olarak biz yaptık. Sağlıklı günler.'' dedi.

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