Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu ağır yaralanan bir askerimizin kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada; 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Ekim 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Asb.Çvş. Yusuf ATAŞ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.' denildi.Şehit Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyetine yer verdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ataş'ın "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün" dediği görüldü.