  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Suriye'de terör örgütlerince canlı bomba, sabotaj, saldırı eğitimi verilen ve yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye gireceği tespit edilen 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubunun tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı
Ekleme: 2.10.2022 - 13:19 Güncelleme: 2.10.2022 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde Suriye Görev Gücü El-Bab ve Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; DEAŞ ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin, Suriye'de belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı, suikast ile istihbarat eğitimi verdiği ve teröristlerin yakın zamanda yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçiş arayışı içinde olduğu belirlendi.

Bu kapsamda Suriye El-Bab ve Cerablus'ta 29 Eylülde düzenlenen operasyonlarda; 2'si sözde örgüt şer-i emiri, 1'i istihbarat sorumlusu, 1'i zekat sorumlusu, 2'si sosyal medya sorumlusu ve 5'i savaşçı olarak faaliyet gösteren 11 DEAŞ'lı ile 4 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 15 terörist gözaltına alındı.
Teröristler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 570 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet dürbün, 1 adet çelik yelek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Avukat Mehmet Ali Alan TOGO Kuleleri hakkındaki gerçekleri anlattı
Tokat'ta subaylardan Vali'ye büyük saygısızlık: MSB görevden alındıklarını duyurdu
Dünyaca ünlü Politico'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Borsa spekülasyonu yapanlara operasyon
İçişleri Bakanlığı: Gaziantep'te 15 terörist yakalandı
Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı bugün açılıyor
Arnavutköy’de İSKİ’nin açtığı çukur kazaya neden oldu
Altılı masa bugün yeniden toplanıyor: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisini beğendi
Asos'a hava harekatı: 23 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta Eren Abluka sonbahar kış operasyonları başladı
Endonezya Ligi'nde ortalık karıştı: 100'ü aşkın taraftar hayatını kaybetti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete
Mersin'de polisevine saldıran PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı!
Almanya'da büyük çöküş: Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Köln'de protesto edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridoru ve esir takası başarısına övgü: Türkiye sayesinde yapıldı
Avrupa tedirginlikle bekliyordu: Kuzey Akım 2 boru hattındaki sızıntı durdu
Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Sağanak geliyor: Meteoroloji saat vererek uyardı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı