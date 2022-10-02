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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Ekleme: 2.10.2022 - 16:27 Güncelleme: 2.10.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BU HATTI İSTANBUL HAVALİMANI'NA KADAR ULAŞTIRACAĞIZ"

"İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7,4 km olan 4 istasyonlu b umetro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır. Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.

İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 km'nin üzerine çıkarıyourz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 km'yi geçecektir. Birileri raylı sistemleri üzerine almak istiyor. Bunlara dersi seçimlerde vereceğiz.

Az önce buraya geldik. Ama hiç gürültü yok. 6 dakikada bindiğimiz yerden buradayız. İşte bunun adı yol medeniyettir. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Benim hanım kardeşlerim layıktır. Benim beyefendi kardeşlerim layıktır. Benim gençlerim layıktır. İşte şu anda da inşası süren 185 km'lik raylı sistemle bu rakam daha da artacak.

"VATANDAŞLARIMIZI RAYLI SİSTEMLERE KAVUŞTURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Muhalefet inşası başlamış raylı hatlara hafriyat dökerken, biz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanlığı dönemimde, hep insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimize eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. Gerek şahsımın, gerek Kadir Bey'in, gerek Mevlüt Bey'in belediye başkanlıklarında aynı kararlılıkla bu yola devam ettik.

Geçtiğimiz 20 yılda şehirlerimize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin kaliletisini yükselttik. Artık manifestomuzun adı Türkiye yüzyılı. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bizim İstanbul sevdamızı tarif etmeye kelimeler kafi gelmez. Biz sevgimizi bu şehre ve insanlara yaptığımız hizmetlerle gösteriyoruz.

"CHP DEMEK ÇUKUR DEMEKTİR"

Caddeleri ve sokakları çukurdan geçilmeyen, suları akmayan, insanları patlayan çöp dağları altında ölen... 39 tane kardeşimiz o çöp dağlarının altında öldü. Kim vardı İBB'nin başında? CHP vardı. CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir, çamur demektir. Ve biz dert yükü, mutsuz bir İstanbul devraldık. Bu kötü tabloda Bismillah deyip hemen harekete geçti. Önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık0, koşturduk ve ter dçöktük. Hiçbir zaman bahane arama kolaycılığına tevessül etmedik.

İstanbul halkından aldığımız destekle şehrin ruhunu da canlandırdık. Bunun için İstanbul'un her sorunuyla ilgileneceğiz. Turizminden ticaretine bu şehrin her bir gündemi bizim gündemimizdir.

İBB'nin belediye başkanı Bodrum'da. Erdoğan'ın bakanları nerede? Doğal afetin olduğu yerde. Yeri geliyor Kastamonu'da, yeri geliyor Bartın'da...
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