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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki saldırıya tepki: Teröristleri aklama görevini CHP üstlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'deki hain terör saldırısına da değinen Erdoğan, "Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda teşvik eden HDP'dir. Kamuoyunda aklama görevini de CHP üstlenmiştir." diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki saldırıya tepki: Teröristleri aklama görevini CHP üstlendi
Ekleme: 2.10.2022 - 18:47 Güncelleme: 2.10.2022 - 18:49 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki saldırıya tepki: Teröristleri aklama görevini CHP üstlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

'20 yıl önce bir numaralı sorun terördü. Nerede terör kaldı mı? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde terörü yerle yeksan ettik. PKK'nın parlementodaki temsilcileri bunu savunmanın gayreti içinde.

Mersin'deki saldırı sinsi saldırılarının örneği. Malum parti, PKK'nın uzantısı, terörde kadınları kullanıyor.

'AİLE KURUMUMUZA YÖNELİK SALDIRILARA KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYACAĞIZ''

Milleti millet yapan ailedir. Aile kurumumuza da sahip çıkacağız. Ailelerimize laf söylettirmeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizin korunması konusunda dikkatli davranacağız. Aile kurumumuza yönelik saldırılara kesinlikle göz yummayacağız. Gençlerimizi mankurtların eline düşürmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mersin'deki saldırıya tepki: Teröristleri aklama görevini CHP üstlendi

Mersin'deki polis evine terör saldırısı

Terörü yerle yeksan ettik. Ama PKK'nın parlamentodaki temsilcileri hala bunu savunmanın gayretinde. Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneğidir. PKK'nın uzantısı malum parti terörde kadınları kullanıyor. Mersin'de bu iki kadın kendilerine bomba bağlayıp polis evine saldırıyor. Bu kadın teröristlere bir yerde acıyorum. Neden? İşte diyorum ki bu partinin kadın mensupları haydi bakalım konuşun. Bu kadınları Kandil'de terörist olarak yetiştirenler benim ülkemdeki kadınlara bunun hesabını verebilirler mi? Diyarbakır annelerine bunun hesabının verebilirler mi?

Annelere, hanım kardeşlerime çok güveniyorum. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Bu işin faturasını anneler siz keseceksiniz siz.

'TERÖRİSTLERİ AKLAMA GÖREVİNİ CHP ÜSLENDİ''

Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda teşvik eden HDP'dir. Kamuoyunda aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Kimlere bu alçak oyunda roller verildiğini görüyorsunuz değil mi? Malesef bir türlü terör örgütünün güdümünden kurtulamayan HDP başrolü oynuyor. Asıl üzüldüğümüz ise Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası haline gelmesidir.'
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