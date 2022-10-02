Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Göreve geldiğinden beri her taraf çukur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet etmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;'Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor. Yeri geldiğinde eli İstanbul'da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de yine biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor veya başka bir kriz çıkıyor bakanlarımızla kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede vakaların olduğu yerde.Devlet yönetmek bakkal yönetmeye benzemez. Hastane yapıyoruz yolu eksik kalıyor. Benim önceki belediye başkanlarım bir hastane yaptığımız zaman hemen bizimle birlikte onlarda yol yapımına girerlerdi. Şimdi mevcut belediye başkanı 'bende bir köşesinden tutayım' yok böyle bir derdi. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Ya bide bir asfalt bir şey dök. Şu yolları bir düzenli görelim.'