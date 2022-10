Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ''İstanbul'un her meselesi ile bu işin sorumlularından bile daha fazla ilgileniyoruz. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. İstanbul'da yaşayan her kardeşimizin meselesi, bizim meselemizdir. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor, bakanlarımızla bizzat oraya gidiyoruz. Mevcut belediye başkanının bir köşesinden tutayım derdi yok. Göreve geldiğinden beri her yer çukur'' dedi.