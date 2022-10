Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde gençlere 200 bin istihdam sağlıyoruz

Birtakım ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Konya'nın Ereğli ilçesine gelen Bakan Murat Kurum, gençlerle buluştu. Bakan Kurum, 'Çay Bizden, Sohbet Sizden Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 'Bütün mücadelemiz sizlerin geleceği için, sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek adına 81 ilimizi ve 780 bin kilometrekare vatan toprağını iyileştirmeye, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu topraklar, Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan da Cumhuriyetimizin kurulduğu kadim topraklardır.' dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNCÜLÜĞÜNDE 20 YILDIR 81 İLİMİZDE YATIRIMLAR YAPIYORUZ'Türkiye'nin 81 ilinde yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların hepsinde gençlerle birlikte yol yürüdüklerini vurgulayan Bakan Kurum, 'Burada bulunduğumuz han; bir taraftan içinde bir kültür merkezi, kıraathane, kütüphanesiyle gençlerimizi misafir ediyor. Bir taraftan da aslında özümüzü kültürümüzü geleceğe taşıyoruz. Yani atalarımızın, ecdadımızın bize bırakmış olduğu bu emanetleri ki sizlerde emanetsiniz. Biz bu emanetleri korumak zorundayız. Tabi Yunus Emre şöyle diyor; 'İlim Kendini Bilmektir' bizde bu değerlerimizi öğreneceğiz ve sizde gelecek nesillere taşıyacaksınız ki ne kadar köklü bir millet olduğumuzu evlatlarımız, torunlarımız da görüyor olacak. Tabi bu manada da biz liderimiz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 20 yıldır 81 ilimizde yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların hepsinde gençlerimizle birlikte yol yürüdük. Gençlerimiz bu manada hep bizim yol arkadaşımız oldular. Ve onların sesine hep kulak verdik ve İnşallah vermeye de devam edeceğiz. Başkomutanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin her noktasında hizmetlerimizi götürdü, vesile oldu bizde ona yol arkadaşlığı yapmaktan açıkçası şeref, onur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT PROJESİNDE, GENÇLERİMİZE YÜZDE 20 KONTENJAN AYIRDIK'Gençlerin istihdamı ve geleceği için çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bir taraftan da istihdam için çalışıyoruz. Sanayi alanlarını yapıyoruz ve şehirlerimize, gençlerimize, sizlere yeni usta olmuş kardeşlerimize iş imkânı olabilmesi amacıyla projelerimizi yürütüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık. İlk defa gençlerimize bu projeden yüzde 20 kontenjan ayırdık. 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerimiz bu projeye başvurabilecekler. Hayata güvenle başlayıp işinize daha istikrarlı daha güvenli başlayın, iş yerinizi açın diye bu projemizi başlattık. Türkiye çapında 10 bin iş yeri ve yine 250 bin sosyal konut projesini sunuyoruz. Sizlere bu projeden yüzde 20 kontenjan ayırdık. Bu kontenjan sayesinde evi olmayan genç kardeşlerimiz, yeni evlenecek kardeşlerimiz bu projeden alabilirler. Gelir şartlarına uymak kaydıyla kura çekimiyle İnşallah bu projeyi değerlendirecekler. Gençlerimiz büyük bir teveccüh gösterdiler. Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu.Cumhurbaşkanımız gençlerimizin bu sesine kulak verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardık. Bu manada da gerek nüfusa kayıtlı olduğunuz gerekse yaşadığımız illerde bu projelere başvurabilirsiniz.' dedi.'DAVA TAŞINI GEDİĞİNE KOYACAK İŞTE BU NESİLDİR'Gençleri hedefleri olmaya, iddialı olmaya davet eden Bakan Kurum şu hikayeyi anlattı:'Değerli gençler şunu asla unutmayınız ki iddianız yoksa rüya göremezsiniz ve göremediğiniz rüyayı da gerçekleştiremezsiniz. O yüzden hepiniz iddialı olun hepiniz geleceğe ilişkin hedefleriniz olsun ve bu hedefler doğrultusunda inançla kararlılıkla bu hedeflerinizi gerçekleştirin. Biz hep söylüyoruz; 'Dava taşını gediğine koyacak işte bu nesildir' bu nesil şu an karşımızda oturuyor. Onlar da bu davayı AK Partimizin davasını büyük Türkiye davasını inşallah gelecek nesillere taşıyacak. Bu noktada bir hikâye var, bu hikâyeyi okumak istiyorum. Burada alacağımız önemli dersler var. Bir baba hayatından sürekli şikâyet eden evladına ders vermek istiyor ve oğlunu yanına çağırıyor. Dolu bir su bardağının içine tuz atıyor ve bu suyu içmesini söylüyor. Çocuk suyu içer içmez yüzünü ekşitiyor. Babası tadı nasıl diye soruyor, çocuk da çok acı diye cevap veriyor. Baba bu sefer oğlunu yakındaki bir göle götürüyor. Göle bir avuç tuz atıyor. Oğlunun yine gölden su içmesini istiyor. Çocuğumuz, evladımız suyu kana kana içiyor. Baba tekrar soruyor evladım tadı nasıldı tuzun tadını aldın mı, diyor. Çocuk da hayır gayet iyiydi, tuzun tadını almadım, diyor. Daha sonra babası elini omzunun oğluna koyarak şöyle diyor; yaşamdaki acılarda tuz gibidir ne azdır ne de çoktur acının miktarı hep aynıdır. Ancak bu acı neyin içine koyulduğuna bağlıdır. Onun içinde sen de artık bardak olmayı bırak göl olmaya çalış. Evet, işte yaşadığımız hayatta önünüze ebetteki istemediğiniz engeller olacak, engeller çıkacak. Tadınızı kaçıracak süreçler yaşayacaksınız ama sizin ufkunuz ne kadar büyükse ne kadar genişse hayalleriniz ne kadar büyükse siz hayalleriniz kadar varsınız. Hayallerinizle geleceğe gideceksiniz, o yüzden ufkunuzu hep geniş tutun. Siz Türk milletinin evlatlarısınız bu neslin yetiştirdiği evlatlar 7 cihana hükmetmiş ve bizde onların torunları olarak daha iyisini daha güzelini yapacağız. Yardım bekleyen mazlumlara yardım edeceğiz. Yardım eli uzatacağız ve şehirlerimizi ülkemizi kalkındırmak adına da hep birlikte çalışmalarımızı yapacağız.''1 yıl içerisinde yaşanan depremlerde sellerde vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sardık ve onlara evlerini teslim ettik'Son 1 yıl içerisinde yaşanan afetlerde vatandaşların yaralarını sardıklarını belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti:'Bu topraklara hizmet etmek bizim için çok büyük bir onur, şeref. Her yere gidiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, ailemizden fedakârlık yapıyoruz, onlarda bize destek oluyorlar. Artık 84 milyon aileniz oluyor. Afetler oluyor afetlere gidiyorsunuz. Orada anneler, babalar, gençler evinin enkazında yakınını bekliyor. Deprem oluyor, acaba o enkazdan kızı, evladı çıkar mı diye ağıtlar yakıyor. Bir taraftan onlara destek olmak zorundasınız, bir taraftan da yeni hayatın resmini çizip o remi biran önce inşa etmeniz gerekiyor. Bugüne kadar verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. 1 yıl içerisinde Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, Rize'de, Trabzon'da, İzmir'de yaşanan depremlerde sellerde vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sardık ve onlara evlerini teslim ettik.''GENÇLERİN GELECEĞİ ADINA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE EDİYORUZ'Dünyanın gelecekte iklim, gıda ve su kriziyle sıkıntılar yaşayacağını aktaran Bakan Kurum, 'İklim değişikliği ile de mücadele ediyoruz. Bu gençlerimizin geleceğiniz adına önemli. Belki gelecekte yaşayabilecek bir ülke kalmama ihtimali var. Bu belki bizim ülkemiz için geçerli değil ama birçok ülke için geçerli. Çünkü dünyanın ısınmasıyla yaşanamayacak topraklar olacak, o topraklar sular altında kalacak. Gıda krizi ve su krizi çıkacak. O yüzden toprağımıza, havamıza, suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Bu kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle çalışmak zorundayız. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımız 2053'te net sıfır emisyon hedefi koydular. İklim değişikliği mücadelesinde hem yerelde hem ulusal da adımlarımızı atıyoruz.' dedi.'SOSYAL KONUT PROJESİNDE GENÇLERE 200 BİN İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'Gençlere istihdam sağlamak için çalıklarını ifade eden Bakan Kurum, şunları ifade etti:'Sizin istihdamınız için çalışıyoruz. Sosyal konut projesinde ilk etapta 100 bin ikinci etapta 100 bin toplamda 200 bin ilave istihdam sağlıyoruz. Sanayi sitelerinde 15 tane kardeşimiz çalışabiliyor ve 10 bin tane sanayi sitesi düşündüğünüzde sadece sanayi sitelerindeki oluşturduğunuz istihdamla birlikte inşallah sizde geleceğe daha güvenle bakacaksınız. Bu işyerlerinde, bu inşaatları yaparken de belediyelerimizin bizim yaptığımız inşaatlar da yeni mezun çalıştırma şartı var. Yeni mezun olmuş arkadaşlarımızı 3 yıla kadar çalıştırma zorunluluğu var. Bu zorunluluklarla sizin istihdamınıza katkı sağlamaya çalışıyoruz.' diye konuştu.'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU'NDA TÜM DÜNYANIN PROBLEMLERİNİ, SORUNLARINI SÖYLEYEBİLEN VE SAVUNABİLEN BİR DEVLET HALİNE GELDİK'Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini bildiren Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:'Bizde inşallah sizler için daha iyi bir gelecek sunmak adına çalışacağız. Buna da sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu manada 2023 çok değerli, çok kıymetli. Emin olun bunun 20 yıl öncesinin Türkiye'si çok daha kötüydü. Biz bugün BM Genel Kurulu'nda göğsümüzü gere gere tüm dünya ülkelerine haykırırcasına, tüm dünyanın problemlerini sorunlarını söyleyebilen ve savunabilen bir devlet haline geldik. Bu çok önemli bir kazanım, ülkemiz büyüyor, istihdamımız artıyor, gelişiyor ve inşallah çok daha iyi bir gelecek adına ülke adına bu çalışmalarımızı hep birlikte yapacağız diyorum ve hepinizi manada bu başarının ortakları olarak, bu davanın neferleri olarak inşallah koşturmaya hedeflerinizi güçlü tutmaya davet ediyorum.'