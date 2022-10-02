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Avukat Mehmet Ali Alan TOGO Kuleleri hakkındaki gerçekleri anlattı

Togo Kuleleri davasında avukat olan Mehmet Ali Alan, Mansur Yavaş’ın kendisine attığı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek; “Yavaş'ın hukuk bilmediği apaçık ortada" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 2.10.2022 - 16:40 Güncelleme: 2.10.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Avukat Mehmet Ali Alan TOGO Kuleleri hakkındaki gerçekleri anlattı
Melih Gökçek zamanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin avukatlığını yapan Mehmet Ali Alan, Togo Kuleleri ve Mansur Yavaş hakkındaki gerçekleri Beyaz TV ekranlarında Melissa Bağcı'nın moderatörlüğündeki Akılda Kalsın programında anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir televizyon programında kendisine yönelik sözleriyle başlayan tartışma sonucunda mahkemelik olan Alan ve Yavaş hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyeti Yavaş'ın iddialarının gerçek dışı olduğunu sabitlerken, avukat Alan kendisine yöneltilen iddialar karşısında aklandı. Kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini hatırlatan Alan, Yavaş'ın hukuk bilmediğinin ortada olduğunu söyleyerek Togo Kuleleri davasının gerçek yüzünü belgeleriyle açıkladı.

'Yürütmenin durdurulması kararı bana değil, ABB'ye tabliğ edildi'

'Belediye meclisinin çıkardığı karar doğru değildir diyor. Ben iptal ettim. Peki iptal kararı kime gidiyor? Bana tebliğ edilmiyor bak. Bizzat belediyeye tebliğ ettik. Şimdi demek ki bu karar belediyeye tebliğ ediliyor. Şimdi belediyeye tebliğ edilince Mimarlar Odası belediyeye müracaat ediyor, yazı yazıyor. Diyor ki; “Bak karar iptal edildi. Git orayı mühürle” diyor. Bak, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yazı yazıyor belediyeye. Diyor ki; “Bakın ben bu kararı iptal ettirdim. Açtığım dava sonucu. Gidin bu kararı uygulayın Aksi takdirde İYUK'un yirmi sekizinci maddesi gereğince siz suç işliyorsunuz. Görevinizi kötüye kullanıyorsunuz.” IYUK ne demektir? Idari yargılama usul kanunu. Şimdi bu kanunda açıkça idare mahkemesinin kararlarını yirmi sekizinci madde idare mahkemesinin kararlarını uygulamamak suçtur diyor. Şimdi neye göre suçtur? Türk Ceza Kanunu'nun iki yüz elli yedinci maddesine göre suçtur. Tamam. Şimdi bunu belediye uygulamıyor. Ne diyor belediye? Biraz önce söyledim. Yazı yazıyor. Mimarlar Odası'na diyor ki; Ömer Faruk Erciyes Bey “Biz ruhsat verdik. Bu ruhsat iptal edilmeden biz gidip orayı mühürleyemeyiz. Inşaatı da durduramayız.” diyor. Mansur Yavaş ne diyor? “Bize kararı verseydi hemen gidip inşaatı durduracaktık.” Bak şimdi daha neler yaptık? Diyor ki Bize vermediği için oldu.” Yani senin elini tutan mı var?'

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