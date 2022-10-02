Altılı masa bugün yeniden toplanıyor: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerisini beğendi

6'lı masada kriz derinleşiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aday ben olmalıyım” derken, diğer parti liderlerinin düşünceleri birbirinden farklı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mahsur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'ndan yana. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ise Abdullah Gül ismi sık sık masada dile getiriyor.Ancak bundan 2 ay önceki söylemlerle şimdiki eylemler birbirini tutmuyor. Meral Akşener'in destekliği isimler İmamoğlu ve Yavaş, daha önce Kılıçdaroğlu için “yanındayız” mesajı verirken, yakın tarihte ikisi de fikrini değiştirmiş gözüküyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' çıkışına en erken tepki vererek 'Arkanızdayız sayın Genel Başkanım' diyen İmamoğlu, dün Ordu'da “Kararı vereceğiz sen hiç endişe etme 6'lı masa en doğru kararı verecek tamam mı” dedi. İmamoğlu bu çıkışı ile partililerini de şaşırtmış durumda.Öte yandan bugün 6 liderin 37'nci buluşması var Ve yine adaylık konusunun konuşulması beklenmiyor. Liderler, seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağını gündeme alacak, formüller değerlendirilecek.Sık sık toplanmalarına rağmen nihai sonuca bir türlü varamayan muhalefet liderleri, daha çok görüşmek istiyor. Konuyu Meral Akşener gündeme getirdi. Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 15-20 günde bir toplanılması yönünde bir önerisi oldu. Bu, çalışmalarımızı da hızlandırabilir. Olumlu buldum. Diğer sayın genel başkanlar da kabul ederse, daha hızlı ve daha somut sonuçları olan toplantılar yapabiliriz.” dedi.