  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,27 - 18,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor

İngiliz Financial Times Gazetesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi tedbirleri ve sosyal projelere verdiği önem anlatıldı. Laura Pitel imzalı haberde "Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor" denilirken Sosyal konut projesinin büyüklüğü ve önemine geniş yer ayrıldı. Gazete sosyal konutun taksitlerinin uygunluğu ve ödeme kolaylığına da vurgu yaptı.

Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
Ekleme: 19.10.2022 - 13:45 Güncelleme: 19.10.2022 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
İngiliz Financial Times Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, kampanyaya olan yoğun ilgiyi ve vatandaşa sağlanan ödeme kolaylığını yazdı.

İşte dünya basınında geniş yer alan sosyal konut projesi ile ilgili İngiliz Financial Times'ta Laura Pitel imzasıyla yayınlanan haberde yer verilen ifadeler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi" açıklamasından bu yana geçen zaman içinde 7 milyondan fazla kişi kayıt yaptırmak için akın etti.

ERDOĞAN HÜKÜMETİ 500 BİN KONUT YAPACAK

Vadedilen 500.000 dayanıklı yeni konutun ilk çalışmaları, ilk temellerin atılmasıyla bu ayın sonlarında başlayacak.
Türk muhalefet yetkilileri, düşük gelirli ailelerin konut merdivenine çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan 50 milyar dolarlık devlet destekli bu projeyi devasa bir harcama kampanyasının açılış salvolarından biri olarak görüyor.


BAKAN KURUM: SEÇİM PROJESİ DEĞİL, VATANDAŞIMIZIN İHTİYACINA KULAK VERDİK

Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut planının seçim propagandası olduğu iddiasını kabul etmiyor. Bakan Kurum, FT'ye verdiği röportajda, "Bu, yaklaşan seçimlerle ilgili endişeler veya düşünceler nedeniyle yaptığımız bir proje değil" dedi. "Aksine biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik" dedi.

"DAR GELİRLİLERE 2.280 TL'LİK SÜBVANSİYONLU BİR ÖDEME PLANI SUNULUYOR"

Merkez bankası verilerine göre, fiyatların Temmuz ayında yükseldiği için konut, birçok düşük gelirli aile için ulaşılmaz hale geldi. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara ayda 2,280 TL'den (120 $) başlayan sübvansiyonlu bir ödeme planı sunacak olan projede, 81 ilin tamamında yeni konutların inşa edileceğini söyledi.

Kurum, dev konut inşa programının hükümete ne kadara mal olacağına ilişkin soruyu; masrafların bir kısmının kendi gelirini üreten TOKİ tarafından karşılanacağını ve Hazine'nin de destek vereceğini söyleyerek yanıtladı.


Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi projeyi uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi, bunlardan bazılarının seçim beyannamesini açıkladığında duyurulacağını söyledi.

"ERDOĞAN'IN CÖMERTLİĞİ MUHALEFETİ ZORLUYOR"

Analistler, önümüzdeki aylarda Erdoğan'ın asgari ücrette bir başka büyük artışın yanı sıra, tereddütlü eski partililerin desteğini geri kazanmak için kamu sektörü maaşlarında, emeklilere verilen promosyonlarda ve hane-işyerlerine ucuz kredilerde artış açıklamasını bekliyor.

Bu cömertlik, kamuoyunu ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yöneteceklerine ikna etmek zorunda olan ve aynı zamanda onun vaatleriyle rekabet eden Türkiye'nin muhalefet partileri için zorluklar yaratıyor.
Başkan Erdoğan Muhtarlar Evi Açılış töreninde konuşuyor
Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu’nun maden faciasıyla ilgili spekülasyonlarına tepki: Soma'da neler yaptık haberi yok
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
Mehmet Ali Çelebi resmen AK Partili oldu: Başkan Erdoğan rozetini taktı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi: Elimden geleni yapacağım
Ukrayna’yı karanlığa gömme planı
6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu
Bakan Akar: Yunanistan'la sorunları diyalogla çözmekte ısrarlıyız
Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi
Bakan Nebati'den BES açıklaması! Yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğiz
Avrupa çözümü Türkiye'de buldu: Resmen talep yağıyor
Yunan siyasetçi Giannis Kotsailidis: Amerikan sömürgesi haline geldik
2023'de siyasi partilerin alacakları hazine yardımları belli oldu
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti: Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı
İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
İşte CHP'nin gazetecisi! Eğitimini Duran Kalkan'dan almış: Sicili kabarık çıktı
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor