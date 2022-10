Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor

İngiliz Financial Times Gazetesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi tedbirleri ve sosyal projelere verdiği önem anlatıldı. Laura Pitel imzalı haberde "Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor" denilirken Sosyal konut projesinin büyüklüğü ve önemine geniş yer ayrıldı. Gazete sosyal konutun taksitlerinin uygunluğu ve ödeme kolaylığına da vurgu yaptı.

İngiliz Financial Times Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, kampanyaya olan yoğun ilgiyi ve vatandaşa sağlanan ödeme kolaylığını yazdı.İşte dünya basınında geniş yer alan sosyal konut projesi ile ilgili İngiliz Financial Times'ta Laura Pitel imzasıyla yayınlanan haberde yer verilen ifadeler...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi" açıklamasından bu yana geçen zaman içinde 7 milyondan fazla kişi kayıt yaptırmak için akın etti.ERDOĞAN HÜKÜMETİ 500 BİN KONUT YAPACAKVadedilen 500.000 dayanıklı yeni konutun ilk çalışmaları, ilk temellerin atılmasıyla bu ayın sonlarında başlayacak.Türk muhalefet yetkilileri, düşük gelirli ailelerin konut merdivenine çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan 50 milyar dolarlık devlet destekli bu projeyi devasa bir harcama kampanyasının açılış salvolarından biri olarak görüyor.BAKAN KURUM: SEÇİM PROJESİ DEĞİL, VATANDAŞIMIZIN İHTİYACINA KULAK VERDİKTürkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut planının seçim propagandası olduğu iddiasını kabul etmiyor. Bakan Kurum, FT'ye verdiği röportajda, "Bu, yaklaşan seçimlerle ilgili endişeler veya düşünceler nedeniyle yaptığımız bir proje değil" dedi. "Aksine biz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına her zaman kulak verdik" dedi."DAR GELİRLİLERE 2.280 TL'LİK SÜBVANSİYONLU BİR ÖDEME PLANI SUNULUYOR"Merkez bankası verilerine göre, fiyatların Temmuz ayında yükseldiği için konut, birçok düşük gelirli aile için ulaşılmaz hale geldi. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara ayda 2,280 TL'den (120 $) başlayan sübvansiyonlu bir ödeme planı sunacak olan projede, 81 ilin tamamında yeni konutların inşa edileceğini söyledi.Kurum, dev konut inşa programının hükümete ne kadara mal olacağına ilişkin soruyu; masrafların bir kısmının kendi gelirini üreten TOKİ tarafından karşılanacağını ve Hazine'nin de destek vereceğini söyleyerek yanıtladı.Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi projeyi uygulamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi, bunlardan bazılarının seçim beyannamesini açıkladığında duyurulacağını söyledi."ERDOĞAN'IN CÖMERTLİĞİ MUHALEFETİ ZORLUYOR"Analistler, önümüzdeki aylarda Erdoğan'ın asgari ücrette bir başka büyük artışın yanı sıra, tereddütlü eski partililerin desteğini geri kazanmak için kamu sektörü maaşlarında, emeklilere verilen promosyonlarda ve hane-işyerlerine ucuz kredilerde artış açıklamasını bekliyor.Bu cömertlik, kamuoyunu ekonomiyi Erdoğan'dan daha iyi yöneteceklerine ikna etmek zorunda olan ve aynı zamanda onun vaatleriyle rekabet eden Türkiye'nin muhalefet partileri için zorluklar yaratıyor.