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O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 19 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Mevsim normallerinde hava sıcaklıkları devam ederken, çarşamba günü için yağış uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, il il 19 Ekim hava durumu raporu.

Ekleme: 19.10.2022 - 09:15 Güncelleme: 19.10.2022 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizlerde ise fırtına görülecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu

KONYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ilçeleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bugün sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
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