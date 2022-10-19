O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizlerde ise fırtına görülecek.Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu akşam saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 7°C, 20°CParçalı bulutluDENİZLİ 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluİZMİR 16°C, 25°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 10°C, 24°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 20°CParçalı bulutluESKİŞEHİR 10°C, 21°CParçalı bulutluKONYA 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıKASTAMONU 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.TOKAT 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde kuzey ilçeleri ile bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 15°C, 21°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bugün sabah saatlerinden sonra bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 2°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutluVAN 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 29°CParçalı bulutluGAZİANTEP 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 17°C, 29°CParçalı bulutluŞANLIURFA 19°C, 28°CParçalı bulutlu