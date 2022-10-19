  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,27 - 18,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’e, hesap veya parola paylaşımı yoluyla erişim tarih oluyor. 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımına son vereceğini duyuran Netflix, aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların hesap sahibiyle aynı evde yaşayıp, yaşamadığını IP adresi üzerinden tespit edecek. Aynı evde yaşamayan kişilerden, ekstra ödeme talep edilecek.

Ekleme: 19.10.2022 - 12:40 Güncelleme: 19.10.2022 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!
Online dizi ve film izleme platformu Netflix, 2022 yılının 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu yılın 3. çeyreğinde 7.9 milyar dolar gelir elde eden şirketin, yılın ilk 9 ayındaki toplam geliri ise 23.7 milyar dolar oldu. Netflix'in 3. çeyrekteki net kârı ise beklentilere paralel olarak 1.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2.4 MİLYON YENİ ABONE KAZANDI

 2022 yılının 3. çeyreğinde 2.4 milyon yeni abone kazanan Netflix'in toplam abone sayısı 223 milyona ulaştı. 2021 yılının 3. çeyreğinde 213.5 milyon olan platformun toplam abone sayısı 2022 yılının 2. çeyreğinde ise 220.6 milyon seviyesindeydi.

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

2023 BAŞINDAN İTİBAREN HESAP PAYLAŞIMI SONA ERİYOR

Netflix'in paylaştığı finansal ve operasyonel sonuçlarla birlikte kullanıcıları asıl üzen haber ise hesap paylaşımı ile ilgili alınan resmi karar ile geldi. Buna göre Netflix'te 2023 yılının başından itibaren hesap veya parola paylaşımına son verilecek. Şirket, 2023 yılının başında ortak hesap kullanımı için adımlar atmaya başlayacak.

ALT HESAP/EKSTRA ÜYEDEN EKSTRA ÜCRET

Bu doğrultuda hesap paylaşımı yapan kişilerden, Netflix içeriklerini izlemeye devam edebilmeleri için normal üyelik ücretlerinden daha düşük de olsa ek ücret istenecek. Bunun için artık 'alt hesap' veya 'ekstra üye' seöenekleri devreye alınacak. Aynı Netflix hesabında oturum açmış cihazların aynı evden kullanılıp kullanılmadığı, cihazların IP adresi, cihaz kimliği ve hesap etkinliği gibi bilgiler kullanılarak tespit edilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Netflix'in 3. çeyrek sonuçları ile birlikte yatırımcılarına yönelik olarak konuyla ilgili yaptığı bildirim şu şekilde:
“Hesap paylaşımından para kazanmak için iyi düşünülmüş bir yaklaşım geliştirdik ve bunu 2023'ün başlarından itibaren daha geniş bir alana yaymaya başlayacağız. Hesap paylaşanlara, Netflix profillerini kendi hesaplarına aktarma ve paylaşanlara aileleri veya arkadaşları için ödeme yapmak istiyorlarsa cihazlarını daha kolay yönetme ve alt hesaplar (“ekstra üye”) oluşturma için olanak sunacağız. Daha düşük fiyatlı reklam destekli planımızın olduğu ülkelerde, hesap paylaşanlar için profil transfer seçeneğinin özellikle popüler olmasını bekliyoruz.”

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Başkan Erdoğan Muhtarlar Evi Açılış töreninde konuşuyor
Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu’nun maden faciasıyla ilgili spekülasyonlarına tepki: Soma'da neler yaptık haberi yok
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
Mehmet Ali Çelebi resmen AK Partili oldu: Başkan Erdoğan rozetini taktı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi: Elimden geleni yapacağım
Ukrayna’yı karanlığa gömme planı
6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu
Bakan Akar: Yunanistan'la sorunları diyalogla çözmekte ısrarlıyız
Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi
Bakan Nebati'den BES açıklaması! Yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğiz
Avrupa çözümü Türkiye'de buldu: Resmen talep yağıyor
Yunan siyasetçi Giannis Kotsailidis: Amerikan sömürgesi haline geldik
2023'de siyasi partilerin alacakları hazine yardımları belli oldu
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Rusya'nın yaptığı iddia edilmişti: Kuzey Akım sabotajının ilk görüntüleri yayınlandı
İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz
İşte CHP'nin gazetecisi! Eğitimini Duran Kalkan'dan almış: Sicili kabarık çıktı
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi: 10 saat su kesintisi yaşanacak (18 Ekim İSKİ planlı su kesintisi listesi)

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

Eşine mesaj gelen adam çılgına döndü! Yumruk darbelerini durduramadı

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor