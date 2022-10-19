Mehmet Ali Çelebi resmen AK Partili oldu: Başkan Erdoğan rozetini taktı

AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.Çelebi, kürsüde yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadelenizde yanınızdayım. Asker kökenli bir milletvekiliyim. Vücudum vatan toprağındandır. Birçok devre arkadaşım şehit düştü. Terör ile mücadelede yanınızdayım. Mavi Vatan'dan Suriye, Libya, Yunanistan'a... Mücadelemiz devam etmelidir. Türkiye Yüzyılı'nda bu yüzden yanınızdayım." ifadelerini kullandı.