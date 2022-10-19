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Maden işçisinin mezarında Kur'an okuyan Bakan Bozdağ’dan eleştirilere yanıt: Bakanlık yapmak Kur'an okumaya engel değil

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kur'an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur'an okumaya engel değildir. Şehit madencimizin mezarında Kur'an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır" ifadelerini kullandı.

Maden işçisinin mezarında Kur'an okuyan Bakan Bozdağ’dan eleştirilere yanıt: Bakanlık yapmak Kur'an okumaya engel değil
Ekleme: 19.10.2022 - 03:11 Güncelleme: 19.10.2022 - 03:18 / Editör: Ozge Selin
Maden işçisinin mezarında Kur'an okuyan Bakan Bozdağ’dan eleştirilere yanıt: Bakanlık yapmak Kur'an okumaya engel değil
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada şehit olan Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okumasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

'Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suçla­namaz. Adalet Bakanı veya başkaca bir yöneticinin Kur'an okuması ya da okumaması, laiklikle ilişkilendirilemez. Kur'an okumak Adalet Bakanlığı yapmaya, Adalet Bakanlığı yapmak da Kur'an okumaya engel değildir.

Maden işçisinin mezarında Kur'an okuyan Bakan Bozdağ’dan eleştirilere yanıt: Bakanlık yapmak Kur'an okumaya engel değil

Şehit madencimizin mezarında Kur'an okumak kınanacak bir amel değildir, en büyük duadır. Asıl kınanacak, Kur'an okuyan Bakan değildir, Bakanın Kur'an okumasından rahatsız olandır. Kaldı ki şehit madencimizin mezarında 'Kur'an okudu' diye ayıplanmak, kınanmak ya da suçlanmak her Müslüman için olduğu gibi benim için de şereflerin en büyüğüdür. Rabbim bizi de son nefesini verene kadar kınayıcıların kınamasından korkmadan Kur'an okuyanlardan eylesin.'
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