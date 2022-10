Kılıçdaroğlu’nun maden faciasıyla ilgili spekülasyonlarına tepki: Soma'da neler yaptık haberi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bartın'da yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine de sert çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulunan Erdoğan, "Nal toplamaya alışmış hala toplamaya devam ediyor. Aynı şeyi Soma’da yaptık kimseyi aç açıkta bırakmadık. Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin ulaşamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bartın'da yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında kesin rapor çıkana kadar söylenen her şey spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Erdoğan, "Kazanın meydana geldiği maden ocağı Ağustos ocağında 7 gün boyunca denetlenmiştir. Tüm madenlerimiz gibi bu madenimizde 4 kez denetlenmektedir. Eksik varsa gerekli müeyyideler uygulanmaktadır. Bir eksik varsa tespit etmek ve gereğini yapmak bizim en temel görevimizdir. Enerji Bakanımız bize ve Meclis'e kapsamlı bilgi verdi.Madenci yakınlarına 1.5 milyon ile 1.7 milyon TL arası ödeme yapılacaktır. Hayatları boyunca şehit madencilerin çocuklarına MEB burs verecek ve masraflarını karşılayacak. Madencilerimizin aileleri ve çocukları bize emanettir. Bunun siyasi istismarı olmaz. İstismarı yapanları da milletime havale ediyorum. İktidara gelirseler hepsine haklarını vereceklermiş. Ne yaptığımızdan haberi yok. Soma'da 1500 ailenin çocuklarını işe yerleştirdik. Biz bunu yaptık. Sen nereden geliyorsun ya, bu geriden geliyor. Nal toplamaya alışmış. Hala geriden geliyor. Biz aynı şeyi Soma'da yaptık. Kimseyi aç, açık bırakmadık. Biz gerekli destekleri verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin bile ulaşmaz bunu böyle bilesin.Maden kazaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor. Ülkemizde kayıt tutulmaya başlandığı 1930 yılından bu yana 2014 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 1983'te Zonguldak'ta 103, 1992'de Zonguldak'ta 263 ölüm, 2014'te Manisa'da 301 ölüm yaşanan kazalar görüyoruz. Bizim inancımız tek bir insanımızın burnunun beşer hatasından dolayı kanamamasını emreder. Can söz konusu olduğunda en ufak bir esnekliğimiz olamaz. Hayatını kaybeden her bir madencimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Onların geride bıraktığı yavrularının, sevdiklerinin yüzündeki hüzün adeta ömrümüzden ömür götürüyor. Ama biz aynı zamanda inananlar için burası çok çok önemli, kadere inanan insanlarız. Kaza ve kadere inanırız.Tespit edilirse suçlunun yakasına yapışacağız. Eksikler varsa gidereceğiz. Geride kalanlara sahip çıkacağız. Bu makamımızın gereği ve milletimiz ile gönül bağımızın tabii gereğidir. Bunları yaparken de mukadderata teslim olacağız. Yeri geldiğinde bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman diyor muyuz? Ama senin Müslümanlık ile alakan yoksa, İslam ile alakan yok ise biz bunu bıraktık. Dua ederken en çok istediğimiz hakkımızda hayırlısını istemek değil midir? Sonrası Rabbimize aittir. Sen inanmayabilirsin senin bileceğin iştir. Bay Kemal ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sen de o yoksa bilemem. Amasra'daki maden kazası yasaması ile, yürütmesi ile, yargısı ile hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir. İhmali olanın gözünün yaşına bakılmayacak." dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösteren Erdoğan, "Nal toplamaya alışmış hala toplamaya devam ediyor. Aynı şeyi Soma’da yaptık kimseyi aç açıkta bırakmadık. Bizim ulaştığımız yere senin hayallerin ulaşamaz" ifadelerini kullandı.