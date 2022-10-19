  • USD: 18,57 - 18,60
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Yaralılardan 2’sinin durumu kritik

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan madencileri ve ailelerini ziyaret etti. Memişoğlu yaralılardan 2’sinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Ekleme: 19.10.2022 - 17:09 Güncelleme: 19.10.2022 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Yaralılardan 2’sinin durumu kritik
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan madencileri ve ailelerini ziyaret etti. Ziyareti ardında açıklama yapan Memişoğlu, 'Öncelikle bütün ülkemizin başı sağ olsun. Şehit madencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada yarlılarımız var. Bütün ekip, hastane, ülkemiz, devletimiz hep beraber bu yaralıların şifası için çaba gösteriyoruz. Başta Nurettin Hocamız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum ben. Hastaları ziyaret ettik. Şu anda 5 hastamız yoğun bakımda. Başta Mustafa Hocamız olmak üzere tüm ekip hepsiyle birebir ilgileniyor. Dahiliyecisinden göğüs hastalıklarına, yoğun bakımcılarına kadar bütün hocalarımız bir ekip ruhuyla çalışıyor. Hastalarımızın iyileşmesi için çaba sarf ediyorlar. İnşallah onları bir an önce sağlıklarına kavuşturacaklar. Ben huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum' dedi.

HASTA YAKINLARI DA MİSAFİR EDİLİYOR

Hasta yakınlarını da misafir ettiklerine dikkat çeken Memişoğlu, 'Onların da her türlü ihtiyaçları hastanemizde karşılanıyor. Yatmasından çocuklarının sosyal faaliyetlerine kadar hepsine destek veriyor arkadaşlarımız. Burası zaten fiziki olarak da dünyanın en iyi altyapısına sahip hastanesi. İnsan gücü olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, insanlığa çok büyük bir sağlık hizmeti sunan bir alan burası. Türkiye'nin değil dünyanın en iyi şartlarında en iyi imkânlarıyla hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar' diye konuştu.

'İKİ HASTANIN DUUMU KRİTİK'

Hastaların durumlarıyla ilgili de bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi: 'Geniş yanıklı olan hastaların sadece yanıkla ilgili değil bütün sistemleriyle alakalı desteğe ihtiyaçları var. İlk müdahaleleri gerçekten çok iyi yapılmış. Şu anda da hastalarımız kritik olmasına rağmen her türlü tedavileri uygulanıyor. İnsanlar da merak ediyorlar. Özellikle iki hastamızın durumları biraz kritik ama inşallah onlar da toparlayacak. Diğer hastalarımıza da her türlü destek verilerek tedavileri yapılıyor. Ben herkese bütün toplumumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler sağlıkçılar olarak her türlü bilgiye sahibiz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah onları şifayla buradan taburcu edeceğiz. Allah bize ve toplumumuza bir daha böyle üzüntüler yaşatmasın. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelecek bir toplumuz. Ben bize destek veren ve gönülden çalışan bütün sağlıkçılara da teşekkür ediyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu
PKK'lılarla fotoğrafı çıkan İBB çalışanı görüntüleri inkar etti
RTÜK'ten flaş Tele 1 kararı: Bir kez daha yaparsa yayın lisansı iptal edilebilecek
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş sıkıyönetim kararı!
Yunan analist Türkiye'ye saldırırken Kılıçdaroğlu'nu referans aldı
Bakan Karaismailoğlu son rakamları paylaştı! Bir haftada 53 bin araç kullandı: Yolculuklar konfora dönüştü!
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Yakında Meclis'e sunacağız
Yılmaz Özdil CHP'nin fonladığı medyayı yerden yere vurdu: Erdoğan üzerimizden dozer gibi geçmeye devam edecek
Tarihi sosyal konut projesi dünya basınında | Financial Times: Erdoğan'ın cömertliği muhalefeti zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kılıçdaroğlu’nun maden faciasıyla ilgili spekülasyonlarına tepki: Soma'da neler yaptık haberi yok
Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den zam isteyen işçilere: Kes lan sesini terbiyesizlik yapma
Mehmet Ali Çelebi resmen AK Partili oldu: Başkan Erdoğan rozetini taktı
AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi: Elimden geleni yapacağım
Ukrayna’yı karanlığa gömme planı
6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu
Bakan Akar: Yunanistan'la sorunları diyalogla çözmekte ısrarlıyız
Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi
Bakan Nebati'den BES açıklaması! Yeni düzenlemeleri ve teşvikleri hayata geçireceğiz
Avrupa çözümü Türkiye'de buldu: Resmen talep yağıyor
O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

O illere yağış uyarısı geldi! Meteoroloji 19 Ekim hava durumu

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

2023 bütçesi tüm kesimlere koruma kalkanı olacak! 2.6 milyon istihdama 374 milyarlık destek

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Netflix’ten kullanıcıları üzecek haber: Parola paylaşımına son!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

Apple, bir ürünün daha satışını durdurdu!

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

ABD'de et yiyen bakteri alarmı: Vaka sayıları katlanarak artıyor

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.