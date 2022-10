İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan yaralı madencilerle ilgili açıklama: Yaralılardan 2’sinin durumu kritik

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan madencileri ve ailelerini ziyaret etti. Ziyareti ardında açıklama yapan Memişoğlu, 'Öncelikle bütün ülkemizin başı sağ olsun. Şehit madencilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada yarlılarımız var. Bütün ekip, hastane, ülkemiz, devletimiz hep beraber bu yaralıların şifası için çaba gösteriyoruz. Başta Nurettin Hocamız olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum ben. Hastaları ziyaret ettik. Şu anda 5 hastamız yoğun bakımda. Başta Mustafa Hocamız olmak üzere tüm ekip hepsiyle birebir ilgileniyor. Dahiliyecisinden göğüs hastalıklarına, yoğun bakımcılarına kadar bütün hocalarımız bir ekip ruhuyla çalışıyor. Hastalarımızın iyileşmesi için çaba sarf ediyorlar. İnşallah onları bir an önce sağlıklarına kavuşturacaklar. Ben huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum' dedi.HASTA YAKINLARI DA MİSAFİR EDİLİYORHasta yakınlarını da misafir ettiklerine dikkat çeken Memişoğlu, 'Onların da her türlü ihtiyaçları hastanemizde karşılanıyor. Yatmasından çocuklarının sosyal faaliyetlerine kadar hepsine destek veriyor arkadaşlarımız. Burası zaten fiziki olarak da dünyanın en iyi altyapısına sahip hastanesi. İnsan gücü olarak da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize, insanlığa çok büyük bir sağlık hizmeti sunan bir alan burası. Türkiye'nin değil dünyanın en iyi şartlarında en iyi imkânlarıyla hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar' diye konuştu.'İKİ HASTANIN DUUMU KRİTİK'Hastaların durumlarıyla ilgili de bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi: 'Geniş yanıklı olan hastaların sadece yanıkla ilgili değil bütün sistemleriyle alakalı desteğe ihtiyaçları var. İlk müdahaleleri gerçekten çok iyi yapılmış. Şu anda da hastalarımız kritik olmasına rağmen her türlü tedavileri uygulanıyor. İnsanlar da merak ediyorlar. Özellikle iki hastamızın durumları biraz kritik ama inşallah onlar da toparlayacak. Diğer hastalarımıza da her türlü destek verilerek tedavileri yapılıyor. Ben herkese bütün toplumumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler sağlıkçılar olarak her türlü bilgiye sahibiz elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah onları şifayla buradan taburcu edeceğiz. Allah bize ve toplumumuza bir daha böyle üzüntüler yaşatmasın. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyin üstesinden gelecek bir toplumuz. Ben bize destek veren ve gönülden çalışan bütün sağlıkçılara da teşekkür ediyorum.'