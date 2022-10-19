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HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak

HDP İzmir Vekili Serpil Kemalbay Pekgözü, Meclis'te yaptığı konuşma sırasında hükümeti hedef alarak "Sonunuz Saddam gibi olacak" tehdidinde bulundu. Skandal sözlere tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuşmanın zapta geçmesini istedi.

HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak
Ekleme: 19.10.2022 - 23:24 Güncelleme: 19.10.2022 - 23:37 / Editör: Ozge Selin
HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak
TBMM Genel Kurulunda, Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Görüşmeler sırasında TBMM Genel Kurulu'nda skandal bir olay yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 'Erdoğan grup toplantısında, 'PKK'lılar 5-10 çocuk yapıyor' dedi. Önce Kürtler diyordu, şimdi örgüte bağladı. Kürtlerin tamamına, 'PKK'lısınız' dediler. Bütün Kürt halkını terörist olarak görmenin bilinçaltının yansımasıdır.' görüşünü savundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Cumhurbaşkanımızın Kürtlere hakaret ettiği yönündeki iddiaları, esefle ve nefretle reddediyoruz.' dedi.

HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak

HDP'DEN İKTİDARA SKANDAL TEHDİT

HDP İzmir Vekili Serpil Kemalbay Pekgözü, 'Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak.' diyerek iktidarı tehdit etti.

Meclis tutanaklarında da yer alan HDP'li vekilin skandal sözleri şöyle:

Serpil Kemalbay Pekgözü: 'Saddam'dan bir farkınız kalmadı, sonunuz da öyle olacak.'

Bülent Turan: Söyleyin de zapta geçsin, söyleyin de cevap vereyim. O tehdidinizi geçin, geçin hadi.

Serpil Kemalbay Pekgözü: Geçmiştir herhalde. 'Farkınız kalmadı' diyorum.

Başkan: İç Tüzük'ümüze göre Meclis araştırması açılığ açılmaması hususunda sırasıyla siyasi parti gruplarına ve önergelerdeki birinci imza sahiplerine veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir.

Bülent Turan: Sayın Başkan, çok özür diliyorum usulü aykırı ama 'Saddam gibi olacaksın' diyor hanımefendi. HDP vekili 'Saddam'la olacaksın' dedi, hesabını göreceksiniz.

HDP vekili Pekgözü'nden iktidara skandal tehdit: Sonunuz Saddam gibi olacak
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