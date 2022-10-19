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Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Edirne Valiliği tarafından Meriç Nehri üzerinde hayata geçirilen '3 Nehir 1 Şehir' projesi kapsamında yapımı devam eden Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali’nde sona gelindi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Hedefimiz kasım ayı sonu itibariyle imalatın büyük oranda bitmesi, aralık ayı itibariyle de burada imalata başlayalım şeklinde düşünüyoruz" dedi..

Ekleme: 19.10.2022 - 17:19 Güncelleme: 19.10.2022 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından temeli 2021 yılının haziran ayında temeli atılan, Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali'nin yapımı devam ediyor. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir araya geldiği köy ve mahalle muhtarları ile Meriç Nehri üzerinde devam eden santral inşaatını ziyaret etti. Santrali inceleyen Kırbıyık, aralık ayında elektrik üretmeye başlayacağını söyledi..

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK SANTRALİ OLACAK'

Meriç Nehri yatağında devam eden inşaatta 3 ana bağımsız bölümden oluşan 35 bin metrekarelik bina, su giriş binası, burgu yatağı binası ve su çıkış kanalı binası bulunuyor. Meriç nehri üzerine yapılacak hava şişmeli lastik savak sonrası Edirne'de yaklaşık 6 bin hanenin elektriği üretilecek. 4 metre çapında, 210 metre uzunluğundaki 14 burgunun çalışması ile dünyanın en büyük Arşimet Burgu Tribünlü Hidroelektrik Santrali olacak..

'İNŞAAT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kırbıyık, santraldeki incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, inşaatta önemli bir mesafe kat edildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
'Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Hedefimiz kasım ayı sonu itibariyle imalatın büyük oranda bitmesi, aralık ayı itibariyle de burada imalata başlayalım şeklinde düşünüyoruz. Bir yandan fiziki gerçekleştirme çalışmalarımız devam ediyor, inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Öbür tarafından ilgili kurumlar nezdinde enerji bağlantıları ve diğer işlemlerimiz devam ediyor. Bütün hızımızla, bütün işlerimizin planlandığı şekilde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bugün Muhtarlar Günü. Onlarla bir araya gelmişken, büyük bir kısmının burayı görmediğini fark ettik. Dolayısıyla onlara da burada yapılan işin önemini, ölçeğini anlatmak istedik. Bu vesileyle buradayız.'.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.
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Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.

Dünyanın en büyük santrali olacak! Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali aralıkta açılacak.