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Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı

TÜGVA, Cumhuriyet Gazetesi'nin, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun üzerinden yaptığı yalan haber sebebi ile tazminat ödemeye mahkum edildiğini açıkladı.

Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı
Ekleme: 19.10.2022 - 21:14 Güncelleme: 19.10.2022 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı
TÜGVA, Cumhuriyet Gazetesi'nin vakıf hakkında yaptığı asılsız haberler nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

TÜGVA yaptığı açıklamada, 'Cumhuriyet Gazetesi, vakfımız hakkında yaptığı yalan, yanlış ve iftira dolu haberleri sebebiyle, mahkeme kararıyla tazminat ödemeye mahkûm edildi.' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun; Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer alan 'Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi' şeklindeki ifadelerin şahsına ait olmadığını söylemişti.

Vali Yardımcısı Altun asılsız ithamlar üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamaları yapmıştı:
Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yaptığım 2015-2016 dönemi ile ilgili bazı basın yayın organlardan çıkan haberlerde ismimin geçmesi nedeni ile kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Cumhuriyet'in yalan manşetine tazminat: TÜGVA'yı asılsız iddialar üzerinden hedef almışlardı

Devletimizin şahsıma gösterdiği güven ve teveccühe layık olmaya çalışarak yaklaşık 17 yıldır Mülki İdare Amirliği mesleğini sürdürmekteyim.

2014, 2015 ve 2016 yıllarında Valilerimin de teveccühü ile Bitlis'te Vali Vekilliği ve Terörle Mücadele ve Göç koordinatörlüğü gibi önemli görevlerde bulundum. Devletimize ihanet eden başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm şer odakları ile layıkı ile mücadele ettim.

Nitekim 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesi de Bitlis Vali vekili olarak vatansever kamu görevlileri ve halkımız ile birlikte darbeye karşı koydum ve darbecilerin tutuklanmasını sağladım.

Süre gelen bu mücadele esnasında bir çok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığım ve bu husumetin hala devam ettiği de yadsınamaz bir gerçektir.

'SON DERECE TALİHSİZ OLMAKLA BİRLİKTE KASITLIDIR'

Husumetten kaynaklı yaftalama ve mesnetiz yakıştırmaların bazı haber siteleri ve gazetelerde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır da.

TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR VAKFI, İLİM YAYMA CEMİYETİ gibi Vakıf ve STK'lar kamu yararına çalışan dolayısı ile ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti içinde olan kurumlardır.

Böylesine güzide Vakıf ve STK'lar hakkında 'paralel yapı, terör örgütü' gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ve konuya ismimin alet edilmek istenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumu açık yüreklilikle ifade etmek isterim.
Kamu oyuna saygı ile duyurulur.
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