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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede diplomatik çözümün canlı tutulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Ekleme: 19.10.2022 - 18:34 Güncelleme: 19.10.2022 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

'HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ'

Başkan Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu...

ZELENSKİ'YE BARTIN TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan, Bartın'da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelensykiy ile görüştü: Diplomatik çözüm vurgusu
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